Markus Solbakken: – Det ønsker vi ikke å snakke om

STAVANGER (TV 2): Markus Solbakken hylles for sine prestasjoner i sesongstarten for Viking. Men én ting vil Joe Bells erstatter ikke høre snakk om. Foreløpig.

Da midtbanespilleren Joe Bell ble solgt til danske Brøndby for om lag 18 millioner kroner i vinter, var det mange kritiske røster både blant fansen og lokalpressen i Stavanger.

Bell var nemlig blant Vikings beste spillere da klubben tok tredjeplassen forrige sesong, og mange mente at blåtrøyene hadde solgt seg ut av medaljekampen denne sesongen.

Men Vikings trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim hadde allerede en erstatter klar. Markus Solbakken ble hentet fra Stabæk i februar.

Han har vært strålende for Viking i sesongstarten, og ble kåret til banens beste spiller både i den fenomenale snuoperasjonen mot Molde på bortebane, og i den påfølgende hjemmekampen mot Strømsgodset. Solbakken var også blant Vikings beste spillere i 3-0-seieren over Jerv 16. mai.

Nå er det ingen som savner Joe Bell i Stavanger.

– Solbakken er et godt eksempel

Morten Jensen var fullstendig klar over Solbakkens potensial da Viking signerte midtbaneprofilen i vinter.

– Vi prøver å hente spillere etter moneyball-prinsippet, det vil si spillere som ikke har fått ut sitt fulle potensial. Sådan er kanskje Markus Solbakken et godt eksempel på det, forklarer Viking-treneren til TV 2, og fortsetter:

– Solbakken var i HamKam, og vi fulgte ham nøye der. Så var han i Stabæk, og rykket ned der. Det er en spiller vi har fulgt i 2-3 år. Vi skjønte at om vi fikk muligheten til å hente ham hit, så hadde han inne et høyere potensial enn det han har oppnådd tidligere. Det handler om å få tak i unge spillere som har «driven» og sulten, og som kanskje ikke har realisert toppnivået enda. Vi må være gode på å finne spillere som foreløpig ikke har brutt gjennom, poengterer han.

– Et lett valg

Markus Solbakken, som signerte en fireårskontrakt med Viking da han ble hentet fra Stabæk, var aldri i tvil da tilbudet fra den fremadstormende Stavanger-klubben dukket opp.

– Det er ingen tvil om at Viking er et godt lag, som hadde en veldig god sesong i fjor. Det hadde jeg selvsagt fått med meg. Det er et lag som er stadig i utvikling og som jakter på utvikling til enhver tid. For meg var det et lett valg da Viking først kom på banen og viste sin interesse, forteller Solbakken til TV 2.

Viking ligger foreløpig på en andreplass på Eliteserie-tabellen etter ni spilte kamper med 20 poeng, like mange som serieleder Lillestrøm, som topper med bedre målforskjell og samtidig har én kamp mindre spilt.

Solbakken trives både på og utenfor banen i Stavanger, og er selvsagt henrykt over den gode sesongstarten og stemningen som hersker rundt Viking.

– Det er selvfølgelig deilig med den gode starten. Man merker det er et stort engasjement både innad blant spillerne og trenerne, men også rundt hele klubben. Vi fyller stadion, og det er et voldsomt trøkk og engasjement i Stavanger nå. Det er jo helt fantastisk. Vi har vunnet mange kamper, men alt handler om å ta én kamp om gangen og se hvor langt det kan gå, forteller midtbaneeleganten.

– Hadde du forventet at det skulle gå så bra i sesongstarten?

– Vi har hatt en veldig god pre-season, hvor vi har jobbet steinhardt og så å så vant alt i oppkjøringen. Det bygget motivasjon og tro på at vi kunne gjøre det bra, svarer han.

– Det ønsker vi ikke å snakke om

Ekspertene har allerede utpekt Viking som en av gullkandidatene denne sesongen, ikke minst etter at blåtrøyene snudde 0-3 til 4-3-seier mot Molde på «Røkkeløkka» for tre uker siden.

Solbakken vil imidlertid foreløpig ikke høre snakk om at Viking kan ta seriegullet denne sesongen.

– Det ønsker vi ikke å snakke om. Det har vi ikke snakket om innad og vi har fokus på å utvikle oss i hver kamp. Men vi vet at vi er kapable til å slå alle i ligaen her. Det handler om å ta en kamp om gangen for oss, altså det kjedelige svaret, konstaterer Solbakken på spørsmål om Viking er en gullkandidat denne sesongen.