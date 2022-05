Perfekt bil til 17. mai: Det trenger ikke å koste penskjorta

Endelig er det duket for god gammel 17. mai-feiring, slik vi husker fra før korona-pandemien. Etter to år med en svært begrenset markering av nasjonaldagen, er det på tide å ta igjen det tapte.

Og hvis du har lyst å markere dagen med noe litt ekstra tøft å kjøre rundt med, kan det være smart å ta en tur på bruktmarkedet.

Det er ikke for sent å sikre seg en stilig bil..

Indian-summer-magi med Porsche Boxster

Ulike prisklasser

Mens det er lange ventelister og usikkerhet knyttet til leveringen av nybiler, er det langt mer forutsigbart å vende seg mot bruktmarkedet. Her kan du få bil på dagen – og og akkurat dette markedet er naturligvis også åpent på helligdager.

Broom-redaksjonen har gjort en innsats for å finne tre kandidater i ulike prisklasser: 30.000 / 350.000 og 1.000.000 kroner.

Her skal det være noe for enhver!

Video: Vi har testet nye Porsche Boxster GTS på bane!

Porsche Cayman er en skikkelig sportsbil – med ekstremt lekne kjøreegenskaper.

– Ikke noe å lure på

Redaksjonens yngstemann, Mats Brustad, fikk 350.000 kroner i sitt budsjett. Med det som utgangspunkt, falt valget på en skikkelig sportsbil.

– For meg var det viktig at bilen jeg fant ikke skulle være noen festbrems. Snarere tvert imot. Helst noe med sterk farge og artige kjøreegenskaper. Så da jeg snublet over en knallgrønn Porsche Cayman, var det ikke noe å lure på. Den er jo en fest å kjøre, i seg selv, gliser Brustad.

Du kan lese mer om Cayman i Brooms bruktbilguide

Sprekt

Bilen han har funnet er en 2007-modell – som faktisk koster godt under budsjettet. Prisantydningen er nemlig 300.000 kroner.

– Jeg har satt av 50.000 kroner av budsjettet jeg fikk til drivstoff. Sånn er det blitt med dagens bensinpriser.

Bilen har sportseksos, som er viktig, og 2,7-liters boxermotor på 245 hestekrefter.

Hvordan de andre i redaksjonen reagerte på dette valget - og hvilke biler bilekspert Benny Christensen og redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har valgt – hører du i siste episode av BroomPodden. Den kan du spille av i videovinduet under:

Video: I BroomPodden diskuterte vi også en annen spesiell bruktbil:

