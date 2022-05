Åpner opp: – Vil påvirke meg resten av livet

GOD KVELD NORGE (TV2): Paris Hilton ble selv utsatt for misbruk på kostskole som tenåring. Nå kjemper hun for å hjelpe andre, og for å sette en stopper for skolemisbruk.

I dokumentaren «This is Paris» har Paris Hilton (41) tidligere vært åpen om at hun ble utsatt for psykisk og fysisk misbruk da hun gikk på kostskole som tenåring.

I et møte med Det hvite hus, to år etter at hun åpnet opp om egen fortid, oppfordrer hun nå Kongressen til å sette en stopper for misbruk av barn og ungdom i institusjoner.

MÅ STOPPES: Paris Hilton har denne uken møtt flere representanter fra Det hvite hus, for å snakke om og sette en stopper for skolemisbruk. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Ble kjeftet på og slått

I dokumentaren fortalte hotellarvingen at den siste skolen hun gikk på var Provo Canyon School i Utah, som fokuserte på mental utvikling hos ungdom med atferdsproblemer.

– Det var de verste av de verste. Det er umulig å komme seg ut derfra. Du sitter på en stol, stirrer på veggen hele dagen, blir kjeftet på eller slått, sier hun i dokumentaren.

Provo Canyon School skrev følgende i en uttalelse etter at Hilton la frem sine anklager:

«Provo Canyon School ble solgt av sine tidligere eiere i august 2000. Derfor kan vi ikke svare på elevenes opplevelser fra den tiden».

KONGRESSEN: Paris Hilton oppfordrer Kongressen til å sette en stopper for misbruk av elver på skoler og institusjoner. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Dette må stoppes

Tirsdag møtte hun representanter fra Det hvite hus, og oppfordrer nå Kongressen til å sette en stopper for misbruk. I et intervju med CNN forklarer Hilton hvorfor dette er så viktig for henne.

– Jeg vil at folk skal vite at det skjer misbruk på disse skolene. Det er 150.000 ungdommer som blir sendt til disse skolene, og de blir fysisk, emosjonelt og seksuelt misbrukt. Dette må stoppes, sa hun i intervjuet.

– Jeg er her for å lære lovgivere og senatorer at dette er et veldig seriøst menneskerettighetsproblem, sa hun videre.

Hilton fortalte også at ungdommer på institusjoner ofte har svært begrensede muligheter for å varsle om slike hendelser.

– De blir adskilt fra verden utenfor. De får ikke lov til å fortelle det til noen, hvis de prøver, selv med familien på telefonen, så kommer de til å avslutte telefonsamtalen, du blir straffet og telefonen blir tatt fra deg. Det skjedde med meg, forteller Hilton.

– Vil påvirke meg for resten av livet

Videre fortalte 41-åringen at hun så og opplevde fysisk misbruk daglig da hun var på institusjon, og at foreldre hennes ikke visste hva som foregikk.

– De trodde de sendte meg til en vanlig kostskole, men disse skolene har veldig villedende markedsføring, og de ansatte ved skolene lyver til familiene, sier hun.

– Det jeg opplevde på disse stedene vil jeg aldri glemme. Det har påvirket meg, og vil påvirke meg for resten av livet. Det er derfor jeg kjemper for forandring, så ingen barn trenger å lide under den samme behandlingen, sier hun videre.

Paris Hilton har delt flere innlegg på sin egen Instagramkonto, med sine over 18 millioner følgere, der hun blant annet skriver at hun aldri kommer til å stoppe med å kjempe mot skolemisbruk.

– Jeg forstår hvor viktig plattformen min er i arbeidet med å stoppe skolemisbruk, og kommer aldri til å ta det for gitt. Takk til alle som har dekket denne problemstillingen, og hjulpet til med å gi det nasjonal oppmerksomhet, skriver hun i et av innleggene.