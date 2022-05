Gjenåpningen av Equinors anlegg på Melkøya er utsatt med én uke

Gjennom helgen ble det avdekket en mindre feil på en kompressor som må utbedres før oppstart. Delen byttes nå ut, og den stegvise oppkjøringen av anlegget fortsetter gjennom uken, opplyser Equinor.

– Hammerfest LNG er klargjort for produksjon, men vi tar den ekstra tiden vi trenger for en sikker oppstart av anlegget, sier Grete B. Haaland, direktør for landanlegg i Equinor.

Det var i slutten av september 2020 at det brøt ut en brann i en av de fem gassturbinene på anlegget utenfor Hammerfest.

På anlegget produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.

Melkøya-brannen kan ha kostet 20 milliarder kroner i tapte inntekter for Equinor, anslo aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets i april.

Anlegget kan produsere mer enn 6 milliarder kubikkmeter gass i året fra Barentshavet, ifølge selskapet