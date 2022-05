Klubbpresident truet stjernespiller: – Dreper deg med all pressen

Kontroverser ser ut til å stadig følge Valencia. Klubbeier Peter Lim har for eksempel et svært surt forhold til supporterne.

Den nyeste saken som føyer seg i rekken av negativ presse, er et lydklipp sluppet av den spanske avisen SuperDeporte. I klippene kan man høre klubbpresident Anil Murthy, som er utpekt av Peter Lim, snakke om mulige presseangrep rettet mot stjernespiller Carlos Soler.

STJERNE: Carlos Soler regnes som en av Valencias største stjerner. Foto: JOSE JORDAN

Soler har lenge blitt linket vekk fra Valencia, blant annet til Barcelona. Tidligere i mai rapporterte AS at katalanerne hadde kommet til enighet med 25-åringen om en overgang verdt 20 millioner euro.

I lydklippene er president Murthy klar på at overgangen må skje i sommer, og ikke i januar. Solers kontrakt går ut i juni 2023, og han kunne dermed ha avtalt en gratisovergang til en annen klubb i januar 2023 om han hadde ønsket det.

I en samtale med fem andre forretningsmenn fra Valencia, kommer det frem at presidenten truet Soler med å «drepe» ham med negativ omtale i pressen. I lydklippet gjengir Murthy hva han sa til Valencia-ikonet.

PRESIDENT: Anil Murthy er president for Valencia CF. Foto: Mike Egerton

– Om du går gratis i januar, kommer jeg til å drepe deg med all pressen. De 100 000 euroene legger jeg inn, høres det i lydklippet.

– Du må få inn penger. Du har vokst opp i akademiet og klubben har investert penger i deg, lyder det videre.

Under samtalen kommer det også frem at Murthy anser både Soler og klubbkaptein José Gayá som solgt.

Klippene avslører ikke minst illevarslende sitater om Soler og hans familie.

– Han har all sin familie her. Det siste han vil, er å forlate klubben med dårlig stemning.

Klubben slår tilbake: – Svertekampanje

Lydklippene har naturligvis tiltrukket seg kritikk fra media. At en klubbpresident truer en av sine stjernespillere er ikke hverdagskost.

Mandag morgen slår Valencia tilbake mot kritikken. I en offisiell uttalelse legger klubben frem seks punkter som forsøker å forsvare Murthys oppførsel.

– Lydklippene publisert i SuperDeporte er redigerte og forfalsket for å formidle et falskt eller forutinntatt narrativ, innenfor konteksten av en samtale, for å skape kontroverser, leser det ene punktet.

– SuperDeporte har utført en alvorlig mangel på profesjonell etikk og et angrep på personvern med å publisere klipp tatt ut av kontekst, og tatt opp uten president Murthys tillatelse.

Klubben er klar på at dette kun er et forsøk på en svertekampanje fra den spanske avisen, som har pågått i flere måneder.

– Dette er del av svertekampanjen mot Valencia CF som SuperDeporte har holdt på med de siste månedene. Kampanjen begynte for flere måneder siden, etter at klubben avviste et forslag fra SuperDeporte der avisen prøvde å sikre sin økonomiske stabilitet med å trekke Valencia for tusenvis av euro med reklamer.

Avslutningsvis i uttalelsen kommer det frem at klubben har planer om juridiske tiltak mot avisen.

– Saken er i hendene til Valencias juridiske avdeling, som allerede undersøker tiltakene som skal bli tatt mot SuperDeporte og deres redaktør.