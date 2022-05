Møter selv i retten for å forklare seg

Han har erkjent grove møbeltyverier til en verdi av nærmere 400.000 kroner.

Ettersom han har erkjent ugjerningene, er det besluttet å avgjøre straffesaken som en tilståelsessak. Det innebærer at den siktede kan slippe å møte opp fysisk i retten, men i stedet forklare seg digitalt, for eksempel via Teams.

Cezinandos forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, opplyser i en SMS til TV 2 at både hun og klienten møter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av tre timer til rettsmøtet.

ORDKNAPP: Cezinandos forsvarer, Mette Yvonne Larsen. Foto: Berit Roald / NTB

Hun ønsker ikke å gi noen flere kommentarer før rettssaken begynner.

Artisten har ifølge VG erkjent at han i mars 2021 var med på å stjele over 50 Carl Hansen-designstoler fra en coronastengt Bjørvika-restaurant til en verdi av omkring 180.000 kroner.

Cezinando skal ha vært med på fem tyveriraid i januar, februar og mars 2021, hvor han og andre personer stjal designmøbler til en verdi av nesten 400.000 kroner.

Cezinando har vunnet både Spellemannsprisen og P3 Gull. Han har gjort stor suksess med albumene «Noen ganger og andre» og «Et godt stup i et grunt vann».