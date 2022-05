Etter et par korona-unormale 17. mai-feiringer, er det klart for en mye mer tradisjonell versjon av nasjonaldagen i år. Det vil sannsynligvis også merkes hos landets forsikringssselskaper dagen før dagen.

.– Vi tror “den lille bulkedagen” gjør comeback i dag, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Deres statistikk viser langt flere bilsmeller 16. mai, enn ellers i mai.

Kraftig økning

– Stress og uoppmerksomhet er en gjenganger på typiske utfarts- og handledager. Det fører til mange skader som kunne vært unngått. Ta deg god tid, la mobilen ligge når du kjører og ta det pent i parkeringshus, sier Hofstad-Nielsen, i en pressemelding.

I 2018 var det 182 bulkeskader 16. mai, mot et gjennomsnitt på 108 skader per dag i mai. I 2019 var det 179 bulkeskader 16. mai, mot gjennomsnitt på 116 skader per dag i mai.

17. mai er en festdag for de fleste av oss. Men da gjelder det også å komme seg helskinnet gjennom 16. mai. Foto: Privat.

Smeller mest i desember

– 16. mai er den store handledagen før nasjonaldagen. Vi registrerer over 60 prosent flere bilsmeller spesielt i forbindelse med rygging, påkjøring bakfra og på parkerte biler, enn ellers i mai. Rygg inn når du parkerer og unngå parkeringshus om du kan, sier Hofstad-Nielsen.

Og om du ikke var klar over det: “Den store bulkedagen” hvert år er 22. desember – og noen ganger den 21. – litt avhengig av hvilken dag juleaften faller på.

Seks tips til en bulkefri 16. mai Ta deg god tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut. Er du bekymret for parkeringshus – parker utenfor om det er mulig.

Ikke stol blindt på alle funksjonene i bilen, som for eksempel ryggekamera. Bilens bevegelser er kun sjåførens ansvar.

Om du ikke har mobilstativ, la mobilen ligge mens du kjører. Har bilen Bluetooth, bør du koble til denne før du starter å kjøre.

Gjør deg ferdig med tasting før du kjører. Ikke snap, skriv SMS eller plott inn adressen på GPS mens du kjører.

Nyere biler og spesielt mange elbiler har god akselerasjon. Ta det pent ut av kryss, ut av rundkjøringer og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt eller på motorveien.

Uansett biltype og størrelse på motor: Kjør alltid pent og etter forholdene.

