Pro-russiske bloggere hardt ut mot «inkompetent» russisk ledelse

Militærbloggere som så langt har støttet Russlands angrep på Ukraina og postet flere pro-russiske innlegg om det de har hevdet er russisk suksess og ukrainsk feighet, har nå begynt å kritisere Russlands militære ledelse, melder anerkjente Institute for the Study of War (ISW) og The New York Times.

Kritikken kommer etter at Russland 11. mai forsøkte å sende en bataljon på rundt 550 soldater og flere titalls pansrede kjøretøy over elven Siverskyj Donets ved Bilohorivka i Donbas-regionen.

– Nærmest umulig

TV 2 snakket fredag med den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dahlaug, som tidligere var sjef for Forsvarsstaben og som jobbet tre år i Luhansk-regionen for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– I praksis vil en russisk kryssing nær denne byen være nærmest umulig, da elven utgjør et stort hinder for de russiske styrkene, sa Dalhaug, som kjenner elven godt og forklarte i detalj hvorfor det var en dårlig idé for russerne å forsøke å krysse den.

En analyse som ISW har gjort av hendelsen, tyder på at så mange som 485 russiske soldater ble drept eller såret, og at mer enn 80 kjøretøy eller annet utstyr ble ødelagt.

– Jeg har holdt munn lenge. Det som fikk begeret til å renne over for min tålmodighet, var hendelsene ved Bilohorivka, hvor minst én bataljons taktiske gruppe ble brent, kanskje to, på grunn av dumhet. Jeg vil understreke at dette var på grunn av dumheten til den russiske ledelsen, sier Juri Podoljaka, som har 2,1 millioner følgere på Telegram.

I et videoinnlegg gjør han ifølge The New York Times narr av Kremls offentlige holdning om at «militæroperasjonen går etter planen», og sa at Russlands militære styrker har katastrofale mangler når det blant annet gjelder droner og nattsyn-utstyr.

Sabotasje-anklage

En annen militærblogger, som kaller seg Starshe Eddy på Telegram, mener at den russiske militærledelsens problem ikke er idioti, men at den bedriver direkte sabotasje.

– Hadde ikke sjefen for kryssingen fått informasjon om at det i den tredje måneden av krigen var umulig å reise i store kolonner og enda vanskeligere å samle dem i et lite område foran en vannbarriere? Ærlig talt er det mye lettere å forklare denne hendelsen med at det var sabotasje, mener han.

Vladlen Taraski, en tredje blogger, mener at Russlands offensiv i Øst-Ukraina går sakte på grunn av «disse generalene» og deres strategiske valg, samt mangelen på droner.

«Folk som lever i regimer med stram sensur stoler ofte på individer som fremstår som uavhengige, men generelt støtter myndighetene. Kommentarene til disse godt leste militærbloggerne kan bidra til voksende tvil i Russland om russernes sjanser i denne krigen og kompetansen til Russlands militære ledere, konstaterer ISW.