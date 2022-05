Vil sette inn militæret for å sikre medisiner

Nord-Korea opplever sitt første store korona-utbrudd, og rapporterte om åtte nye døde søndag. Nå vil Kim Jong-un sette inn militæret for å sikre at folk får medisiner.

Lederen i Nord-Korea, Kim Jong-un, holdt søndag et møte med ledelsen i landet for å diskutere det pågående koronautbruddet i Nord-Korea. Der krevde han at det nordkoreanske militæret skulle settes inn for å stabilisere leveransen av medisiner til befolkningen.

Nord-Korea opplever for øyeblikket sitt første store utbrudd av koronaviruset. Kim fortalte på møtet søndag at distribueringen av medisiner gjennom apotekene gikk for sakte, på tross av flere tiltak gjort av myndighetene.

Kim beordret at de «mektige styrkene» til hærens medisinske korps ble utplassert for å «umiddelbart stabilisere forsyningen av medisiner i Pyongyang», melder Reuters.

Kritiserte arbeidsmoralen

På det samme møtet, skal den nordkoreanske lederen ha kritisert pandemi-håndteringen. Han skal ha beskrevet den for å lide av dårlig arbeidsmoral, og kritisert organiseringen og gjennomføringsevnen til Kabinettet, den utøvende makten i Nord-Korea, og til det offentlige helsevesenet, melder KCNA, via Reuters.

Stort koronautbrudd og nedstengning

Søndag rapporterte landet 392,920 nye tilfeller av febersymptomer, og åtte nye døde, fortalte det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Det er ikke rapportert hvor mange av disse som hadde testet positivt for korona. Det er også innført en nasjonal nedstenging i landet, etter at de først bekreftet at de hadde et stort utbrudd av covid-19.

Dersom Nord-Korea ikke klarer å hindre smittespredning, kan det få katastrofale konsekvenser, ifølge flere eksperter. Årsaken er landets dårlige helsevesen og at mesteparten av landets 26 millioner innbyggere ikke er vaksinert.