BUFFALO, NEW YORK (TV 2): Svarte amerikanere i Buffalo er sjokkerte og redde etter at en hvit nasjonalist drepte ti mennesker i en masseskyting.

Denise McMichael Houston er en av mange som har samlet seg utenfor supermarkedet Tops på Jefferson Avenue i byen Buffalo, hvor ti personer ble drept i en masseskyting lørdag ettermidag lokal tid. Ifølge politiet hadde gjerningspersonen som mål å ta livet av svarte amerikanere.

McMichael Houston sier hun føler seg utrygg. Hun har på seg en t-skjorte hvor det står «Stopp afro-amerikansk hat.»

– Jeg er et mål fordi jeg er svart, og det er trist. Jeg er ikke sint i dag, jeg er trist, sier hun til TV 2.

I nabolaget hvor skytingen skjedde er 80 prosent av innbyggerne afro-amerikanere. Ifølge myndighetene skal det ha vært grunnen til at gjerningspersonen valgte akkurat dette supermarkedet.

– Det er så skuffende og urettferdig. Disse uskyldige menneskene var bare på handletur på den eneste matbutikken i nabolaget. Det gir ingen mening å forsøke å drepe noen bare fordi de er svarte, sier McMichael Houston.

FREDSDUE: Cory James Gallagher tok med seg en fredsdue til åstedet for å hedre ofrene. Foto: Mathias Ask/TV2

Blomsterhav

Ved åstedet har det begynt å danne seg et blomsterhav. Mange har tent stearinlys. Cory James Gallagher har tatt med seg et skilt med en fredsdue som han har lagt foran politisperringene.

– Jeg trodde virkelig ikke noe sånt kunne skje i Buffalo. Vi har hatt skyteepisoder, men aldri en masseskyting eller hatkriminalitet der noen kommer utenbys fra og peker ut et afro-amerikansk nabolag for å drepe dem, sier han til TV2.

Rudolphus Boans Jr. er pastor i en kirke like i nærheten av åstedet. Han kjenner flere av de som ble drept og såret i angrepet.

– Jeg har familie over hele landet som har ringt meg i dag for å høre om jeg har det bra, for de vet at jeg bor rett nede i gaten. Dette kunne vært meg, sier han.

OFRE: Rudolphus Boans Jr. kjente flere av ofrene og bor like i nærheten av åstedet. Foto: Mathias Ask/TV2.

Boans Jr. jobber for en organisasjon som forsøker å forhindre at ungdommer blir med i kriminelle gjenger. Han er ikke overrasket over at gjerningspersonen skal ha blitt radikalisert på internett.

– Noen har lært denne unge mannen å hate folk som ikke ser ut som ham, sier han.

Rasisme

McMichael Houston har bodd i Buffalo i 40 år. Hun beskriver det som en delt by.

– Jeg er ikke født her, men jeg har bodd her lenge nok og Buffalo er en veldig polarisert by. Det er lett å se for dette er det eneste supermarkedet i dette nabolaget. Hvis du går rundt i gatene her så ser det ut som Beirut. Men hvis du går forbi Main Street rett her oppe, så er det helt andre tilstander, sier hun, med henvisning til det mye mer velstående nabolaget en 15-minutters gåtur unna.

BLOMSTERHAV: Mange har strømmet til åstedet for å legge ned blomster de siste dagene. Foto: Mathias Ask/TV2

Hun husker godt de rasistiske tilropene hun fikk i oppveksten, som da hun var på sommerleir som 10-åring og andre hvite jenter ikke ville leke med noen som hadde en annen hudfarge.

– Sånne ting blir hengende over deg resten av livet. Jeg er i 60-årene nå, og jeg hadde aldri trodd at vi fortsatt måtte slåss mot de samme tingene, sier hun.