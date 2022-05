Skandalebilder i Tyskland: Maskerte tilskuere satte tribunen i brann

Hansa Rostock - Hamburg 2-3

Mot slutten av lokaloppgjøret Hansa Rostock og Hamburg i 2. Bundesliga satte maskerte supportere fra Rostock fyr på supportereffekter fra Hamburg.

Brannen skjedde i et sikkerhetsområde mellom de to supportergruppene.

Supportergrupper skjøt pyro mot hverandre flere ganger under kampen, før det ble satt fyr på HSV-effektene. Dommer Felix Brych måtte gjentatte ganger stoppe kampen, skriver lokalavisen Ostsee Zeitung.

KAMPEN FULLFØRT: Kampen mellom Hansa Rostock og Hamburg måtte stanses flere ganger av dommer Felix Blych, men den ble fullført. Foto: LISI NIESNER

Kampen kom imidlertid raskt i gang igjen etter at de maskerte tilskuerne satte tribunen i brann, slik at kampen kunne fullføres.

Hamburg vant 3-2 og sikret tredjeplassen som gir playoff til Bundesliga mot Hertha Berlin og den norske landslagsbacken Fredrik André Bjørkan.

Slaget om Nord-Tyskland var vurdert som en høyrisikokamp, og politiet satte inn 1.850 betjenter. I en pressemelding skriver politiet at det ikke bare var sammenstøt mellom supportergrupper, for ifølge politiet ble det kastet både pyro, et brannslukningsapparat (!) og andre gjenstander mot betjenter.

Politiet opplyser at de tok i bruk både tåregass og batonger mot tilskuere. De melder også om 14 personskader, tolv av dem på politibetjenter. Etter bråket bekrefter politiet at de har åpnet etterforskning av flere hendelser.

HETT: Det var høy temperatur på tribunene i Rostock søndag. Foto: LISI NIESNER

Werder Bremen sikret opprykk fra 2. Bundesliga med 2-0-seier over Jahn Regensburg søndag. De slår følge med Schalke 04 opp til øverste nivå.

Hansa Rostock endte på 13. plass i 2. Bundesliga denne sesongen.