Ordfører om dødsulykken: – Helt fryktelig

Politiet fikk melding en alvorlig trafikkulykke i Steigentunellen i Steigen kommune i Nordland klokken 16.

Totalt seks personer var involvert i ulykken, hvorav fem satt i personbilen.

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde for fire av de involverte:

– Fire er bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet. Alle de fire omkomne satt i personbilen, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

Ytterligere to personer er fløyet til Nordlandssykehus med ukjent skadeomfang.

– Preger stemningen for oss alle

Ordfører Britt Kristoffersen (Sp) Foto: Hamarøy kommune

Steigentunnelen ligger i både Steigen- og Hamarøy kommune. Sistnevnte har satt sitt psykososiale krisestab i beredskap.

– Det her er en alvorlig trafikkulykke vi har fått melding om, sier ordfører Britt Kristoffersen (Sp) i Hamarøy kommune til TV 2.

– En slik hendelse i trafikken preger stemningen for oss alle, og det er klart at inntil mer informasjon kommer ut venter mange på mer opplysninger om hendelsen.

– Fryktelige nyheter

– Vi fikk helt fryktelig nyheter i dag, og det preger et lite samfunn som Steigen når noe sånt skjer, sier ordfører Aase Refsnes til TV 2.

Hun opplyser at kommunen har nær kontakt med politiet.

Begge kommunene har satt opp krisetelefon for de som kan ha bevitnet hendelsen.

– Vi opprettet et telefonnummer som publikum kan ta kontakt på, særlig med tanke på de som har vært i nærheten av ulykken og som trenger å ha noen å snakke med, sier Refsnes.

– Det er forbipasserende som kanskje sitter igjen med sterke inntrykk og opplevelser etter ulykken, sier Kristoffersen fra Hamarøy.

– En dyp tragedie

Klare til å bistå

Seks personer var involvert i ulykken, hvorav fem av dem satt i passasjerbilen. En av personene befant seg i en traktor.

Refsnes har foreløpig ikke fått en avklaring fra politiet om noen av de berørte av ulykken er hjemmehørende i Steigen.

– Vi er i løpende kontakt med politiet, og står klare til å bistå de som måtte trenge helsehjelp.

Eneste veiforbindelse

Steigentunnelen er cirka åtte kilometer lang og går fra E6 nord for Bodø inn mot Steigen kommune.

Tunnelen er eneste veiforbindelse ut av Steigen, noe som gjør at innbyggerne i kommunen er avskåret fra resten av landet.

– At tunnelen er stengt medfører selvsagt logistikkutfordringer for folk. Alle har nok forståelse for det fryktelig som har skjedd, sier Refsnes.

Vegtrafikksentralen har anslått at veien tidligst kan åpnes igjen klokken 22.30.