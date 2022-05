Braut-show for Start: – Meget høyt nivå

Jonatan Braut Brunes (21) scoret tre av målene da Start vant 5-1 over Sogndal i Obos-ligaen.

Start - Sogndal 5-1

Jonatan Braut Brunes scoret tre nye mål for Start i søndagens 5-1-seier mot Sogndal. Jærbuen står nå med ni mål på seks kamper for kristiansanderne.

– Han har vært fenomenal for Start denne sesongen, og allerede nå er han mer enn god nok til å levere i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

– Bevegelsene i boks, avslutningene og fotballhjernen er det meget høyt nivå på - og han har vist at han kan score mål på alle mulige måter, sier Mathisen.

Start låner Braut Brunes av Lillestrøm.

– LSK har to gode spisser de har hatt veldig god bruk for denne sesongen, og med Braut på lån har de en meget god spiss til når de henter han tilbake. Det er mange i Start som håper de skal få muligheten til å kjøpe han, men det finnes det ikke penger til i systemet, sier Mathisen om fetteren til langt mer kjente Erling Braut Haaland.

Kristoffer Tønnessen sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter bare tre minutters spill, og Brunes fikk nettsus og doblet ledelsen for Start etter 35 minutter. Halvspilt sto det 2-0 til Start.

21 år gamle Braut Brunes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Start. Sogndal reduserte til 1-3 ved Valdimar Ingimundarson etter 67 minutters spill.

Seks minutter senere var hat tricket et faktum for Brunes. Fire minutter før slutt la Basilio Ndong på til 5-1 for Start. Det var Sogndals første tap denne sesongen.

Start er nå nummer to i Obos-ligaen, mens Sogndal ligger på femteplass.