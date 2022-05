– Alliansefriheten har vært en del av vår identitet

200 år med svensk alliansefrihet er over. Etter Socialdemokraternas historiske helomvending i Nato-spørsmålet, er det bare formaliteter som gjenstår før en medlemssøknad kan sendes avgårde til forsvarsalliansen.

På Armémuseet i Stockholm krigens grusomheter frem.

Mens besøkende vandrer rundt blant atomstridshoder og hodeskaller her, tas en historisk beslutning like ved - på partikontoret til det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna.

KRIG: På Armémuseum har de fokus på hvordan krig påvirker mennesker. Foto: Mariel Mellingen

Søndag besluttet partiet å si ja til Nato-medlemskap.

– Jeg syns det er bra, sier Thomas Molin, mens han rugger på barnevognen mellom utstillingene.

STØTTER SØKNAD: – Jeg er absolutt for et Nato-medlemskap, sier Thomas Molin. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ryggmargsrefleks

Skiftet fra en politisk linje som har ligget fast i 200 år, har skjedd i løpet av bare to måneder.

NØYTRALITET: «Den svenske regjeringens viktigste oppgave var å holde landet utenfor krigen», kan man lese på utstillingen som handler om andre verdenskrig. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I mars sa statsminister Magdalena Andersson at hun ikke ønsket en Nato-debatt i Sverige.

Men utover våren har Russlands krig i Ukraina endret trusselbildet og Sverige må endre standpunkt, mener Andersson nå.

Men på pressekonferansen søndag sa hun også at dette ikke var en enkel beslutning å ta.

– Dette er ikke en enkel beslutning, men vi må forholde oss til virkeligheten sånn som den faktisk ser ut. Det er tydelig at det finnes et før og etter 24. februar, sa statsministeren.

Alliansefrihet og nøytralitet har vært en del av Socialdemokraternas utenrikspolitiske identitet, og en del av den svenske nasjonens selvbilde.

ALLIANSEFRI IDENTITET: Mattias Qvarsell sier det sitter i ryggmargen å si nei til Nato, og at det har føltes feil å skulle befatte seg med krig. Men krigen i Ukraina og Finlands ja til Nato har endret situasjonen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har det litt i ryggmargen at vi ikke skal være med i Nato, sier Mattias Qvarsell, mens han kikker på det som står å lese om slaget ved Narva på begynnelsen av 1700-tallet.

– Nødvendig

Han mener at Sverige ved å unnvike krig, har kunnet fokusere på samfunnsbygging i stedet.

Også Timmy Falden og Sonja Mokrani har tatt turen til Armémuseet denne søndagen, og de mener også at Sveriges alliansefrihet har vært bra for landet.

MÅ BLI MEDLEM: Slik situasjonen er nå, er det ikke noen vei utenom å bli med i Nato, mener Sonja Mokrani og Timmy Falden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det har vært veldig bra at Sverige har vært et nøytralt land i Europa, at det har kunnet finnes. Jeg tror det har vært bra i forhandlingsprosesser, sier Mokrani.

Men samtidig mener de at tiden nå er inne for et historisk skifte.

– Jeg tror dessverre det er nødvendig, ettersom sikkerhetssituasjonen har endret seg, sier Falden.

– Vi kan ikke forvente at andre skal forsvare oss om ikke vi også gjør vår del, følger Mokrani opp.

Tilbake ved slaget ved Nara, sier Mattias Qvarsell at alliansefriheten har vært en del av Sveriges identitet, men at den bygger på en situasjon som gjaldt inntil nylig.

– Jo nærmere en krig er geografisk, jo skumlere er det, sier han, og sikter til Russlands invasjonskrig i Ukraina.

Han håper at det at Sverige og Finland blir med i Nato, kan påvirke alliansen positivt.

– Det er to sterke demokratier de får inn, så da håper jeg at det skal kunne bidra til å utvikle Nato i en mer demokratisk retning, sier han.

– Naturlig steg

Foran det store, sovjetiske atomstridshodet som ble funnet på en en nedlagt militærbase i Estland, har Johan Molin fått babyen i vognen til å sovne.

ATOMSTRIDSHODE: Et av de mulige målene for dette sovjetiske atomstridshodet var Stockholm, og sprengkraften var 400 ganger større enn Hiroshima-bomben, kan vi lese på museet. Foto: Mariel Mellingen

At Sverige nå går inn i Nato, mener han er naturlig.

– Jeg syns egentlig ikke at vi har vært så himla alliansefrie gjennom årene, så dette er vel en forlengelse av en prosess som vi har vært i en stund, mener han.

Mandag er det debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen, og så er det ventet en formell beslutning etter det.