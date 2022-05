Ønsker ikke ukrainske flagg i barnetoget

– Vi har mange flyktninger her fra forskjellige land, også fra Ukraina. Og da har vi hatt en diskusjon der vi har falt ned på at vi ikke ønsker å markere denne krigen i barnetoget, sier lederen for 17. mai-komiteen i Halden, Terje Vidar Høvik.

Også i denne byen skjønte de at dette ville bli et tema når nasjonaldagen nærmer seg. De måtte ta stilling til et vanskelig valg mellom å markere sympati med ukrainerne, eller å holde på prinsipper og tradisjoner.

Samles om det norske flagget

– Det har ikke vært tradisjon for å markere uroligheter og konflikter i verden for flyktninger som kommer til Halden med slike virkemidler. Vi gjorde ikke noe slikt under krigen på Balkan eller Syria-krigen. Det er uroligheter mange steder i verden, og vi har beboere i Halden som kommer fra mange slike konflikter. Derfor samles vi om det norske flagget og den norsker markeringen i barnetoget, sier Høvik.

NORSKE FLAGG: Oslo er en av byene som har ønsket andre farger velkommen i barnetoget. (Foto: Grøtt, Vegard/NTB scanpix)

Han sier at Halden gjerne ser at ukrainerne markerer sin nasjonalitet på andre måter, ved for eksempel å bære nasjonaldrakter fra sitt hjemland på 17. mai. I tillegg vil kommunen gjerne bidra til ukrainerne i byen når disse skal feire sin nasjonaldag i august.

Ulike kommuner har ulike løsninger på denne lille nasjonalnøtten. I Kongsberg går de andre veien, og legger til rette for at de ukrainske fargene skal være godt synlige i barnetoget.

Ukrainsk del av toget

Her vil den midtre delen av toget være forbeholdt ukrainske barn og vokse. Komiteen her har fått et lokalt trykkeri til å produsere flere hundre ukrainske flagg i gul og blått, som barn og voksne kan bruke i toget.

– Ved at ukrainerne går midt i toget, og norske barn går foran og bak, vil dette tjene som et symbol på at vi ønsker å beskytte de ukrainske flyktningene som har kommet hit, sier komitelederen i Kongsberg, Just Salvesen.

Ytringsfrihet

I Oslo mener ordføreren at å vinke med det ukrainske flagget er en del av ytringsfriheten, noe vi nettopp feirer på nasjonaldagen vår.

– Vi har sagt, og det synes jeg er ganske fint, at de som vil ta med seg et annet lands flagg, så må de gjerne gjøre det. Det er en del av ytringsfriheten, sier ordfører Marianne Borgen.

I Halden tror komitelederen at kanskje nordmenn er lang mer opptatte av dette spørsmålet enn ukrainerne selv.

– Vi har snakket med en del ukrainere her, og de sier de syntes det ville være rart om vi flagget med norske flagg på deres nasjonaldag, fordi dette er deres dag. Så da har vi overført det til oss da, sier komiteleder Terje Vidar Høvik i Halden.