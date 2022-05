Alt raknet for Everton etter omdiskutert rødt kort: – Jeg hadde vært forbannet

Alt raknet for Everton etter at Jarrad Branthwaite ble utvist i første omgang. TV 2s eksperter mener hjemmelaget bør føle seg snytt.

Everton - Brentford 2-3 (2-1)

Utgangspunktet til Everton var enkelt: Med seier kunne de vinke farvel til nedrykkssumpa for godt og sikre en ny sesong på Englands øverste nivå.

Men alt raknet etter pause. Brentford vant 3-2 etter to scoringer etter pause.

– Det røde kortet endret alt. Du kan ikke spille med ti menn i 70 minutter i Premier League og forvente mye mer, sier Everton-manager Frank Lampard etter kampslutt til BBC.

– Veldig frustrerende. Vi startet kampen veldig bra, men en stor avgjørelse gikk imot oss og det ble vanskelig etterpå, sier Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin til Sky Sports.

Mener det ikke burde vært rødt kort

På stillingen 1-0 til Everton ble unggutten Jarrad Branthwaite utvist etter å ha felt Ivan Toney alene igjennom. Men det var situasjonen før det røde kortet som opptok TV 2s eksperter i pausen.

Kristoffer Ajer dro tydelig i drakta til Richarlison, uten at dommer Michael Oliver valgte å blåse straffespark.

– Drakten står ut som et flagg. Jeg hadde vært forbannet hvis jeg hadde vært Everton-supporter, sa TV 2 ekspert Yaw Amankwah om situasjonen.

– Det er helt utrolig. Kampen blir egentlig avgjort her, sa eksperten etter kampslutt.

– Jeg mener at det røde kortet til Everton burde blitt annullert, og heller gitt straffespark til Everton, supplerer Erik Thorstvedt.

Ifølge Premier League vurderte ikke VAR Ajers involvering som «clear and obvious» nok til å blåse.

Fikk starten de trengte

Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin åpnet scoringsballet for hjemmelaget. Spissen var sist på en innsvinger etter ti minutter, og sørget for at desperate Everton fikk den åpningen de ville ha på oppgjøret.

Mål: Calvert-Lewin (EVE) 1-0 (10)

Og så ble oppgjøret snudd på hodet etter Evertons røde kort.

Everton fikk en ny kalddusj åtte minutter før pause. Yoane Wissa' avslutning, via Seamus Coleman, utmanøvrerte Jordan Pickford i Everton-buret. 1-1.

Selvmål: Coleman (EVE) 1-1 (37)

Men fortvilelse ble raskt snudd til glede for Everton-fansen. Like før pausesignalet sørget Richarlison på ny for Everton-ledelse.

Etter hvilen sørget to kjappe Brentford-scoringer for at kampen var snudd til 2-3.

Mål: Wissa (BRE) 2-2 (62)

Mål: Henry (BRE) 2-3 (64)

I jakt på utligning fikk ikke hjemmefansen servert annet enn en hodeløs involvering fra innbytter Salomón Rondón. Gristaklingen ble belønnet med et nytt rødt kort til Everton.

– Rett og slett skandale, kommenterte Peder Mørtvedt.

– Helt sinnssykt. Ren hjerneblødning

Dermed ble alle poengene med hjem til Vest-London. Tapet gjør at Everton forblir på 16. plass - to poeng foran Burnley på nedrykksplass med to kamper igjen av sesongen.

Brentford ligger trygt plassert midt på tabellen som nummer elleve.