Riise slakter endring: – Det er fryktelig. Helt skandale

Denne sesongen har Toppserien iverksatt en helt ny struktur. Det har skapt reaksjoner i Fotball-Norge.

– Seriesystemet er helt horribelt, sier Avaldsnes-trener John Arne Riise.

Først spiller alle ti lagene mot hverandre i grunnspillet – slik som vanlig.

I motsetningen til tidligere år, stopper ikke sesongen der. Toppserien deles i to, hvor topp fire skal spille mot hverandre og gjøre opp om seriegullet.

Resten av Toppserien får selskap av de to beste lagene i 1. divisjon for å spille om hvem som får konkurrere i Toppserien året etter.

Det spesielle er at alt av poeng og målforskjell strykes for femte- til tiendeplassen, og sluttspillet for disse åtte lagene starter på null. Poengsummen etter 18 kamper har altså ingenting å si.

– Det gir null mening

– Det er fryktelig. Det er helt skandale at det er slik. Det gir null mening. Jeg skjønner det for de fire topplagene som får mer matching til Champions League-spill, men for oss andre spiller vi 18 kamper uten at det har en dritt å bety, tordner Avaldsnes-trener John Arne Riise.

0-10-tapet for Brann smertet Riise, som uttalte til TV 2 at det var sårende, flaut og skuffende. Men i teorien har det ingenting å si.

Dermed kan Riise og Avaldsnes, etter en tung start på sesongen, kanskje være glad det ikke har betydning.

– Med tanke på hvordan vi har startet, så er det egentlig bra. Vi får 18 kamper å komme inn i det med et ungt lag. Vi taper 0-10, men det har ikke en dritt å si for tabellen.

Riise er likevel ikke i tvil om hva han mener: Han vil skrote ordningen.

Én av 108 er positiv

NRK gjorde nylig en bred undersøkelse blant spillerne i Toppserien, der de kartla hva spillerne mente. Bare én av 108 spillere sa seg fornøyd med dagens seriesystem.

– Det er ting man må ta til etterretning, det at de uttrykker sin mening. Det er slik at intensjonen med systemet, som ble vedtatt i 2019, er basert på en erkjennelse om at pilene pekte nedover over en lengre periode. Ønsket om en endring var ganske tydelig, fortalte fungerende elitedirektør i NFF, Truls Dæhli, til statskanalen.

Et utvalg er satt ned for å se på hvordan systemet fungerer. Endringer eller justeringen kan derfor komme allerede til neste sesong.

MOTSTANDER: Både Brann- og Avaldsnes-leiren syns det nye seriesystemet er en dårlig idé. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Serielederne misliker konseptet

Brann-trener Alexander Strauss er ikke like skarp i tonen, og vil egentlig si lite om det.

– Jeg er ferdig å kommentere det egentlig. Det blir håpløst å si noe mer om det. Ikke verst for oss, men kanskje for Avaldsnes og andre lag. For de betyr det ingenting, og John Arne har sagt de kan bruke det og bli bedre. Når tiden er riktig får vi ta en ny vurdering, men vi skal stå i det og løse det på best mulig måte.

Brann-spiller Guro Bergsvand vil egentlig snakke like profesjonelt som sin trener, men klarer ikke å dy seg.

– Jeg har så lyst å si at jeg tar en kamp av dagen, og forholder meg til slik det er nå, men så tipper jeg at det forsvinner til neste år.

Egentlig skulle det nye systemet med sluttspill bli innført i 2020, og deretter i 2021. Men koronapandemien gjorde at det ble med vanlig seriespill

– Du er ingen fan av det?

– Er noen det? Jeg liker at vi får spille flere kamper, men det gamle var bedre, sier Bergsvand til TV 2 etter at hun scoret to mål i Branns storseier.