Kraftig brann i enebolig i Nittedal – fem til legevakt og én til sykehus

Politiet meldte om brannen på Twitter like etter klokken 15.30.

– Det brenner godt og er mye røykutvikling på stedet. Brannvesenet har startet slukking, sier operasjonsleder Svein Walle.

Det er ikke kontroll på brannen i 16.10-tiden.

– Siste fra brann er at det er full fyr i takkonstruksjonen. Det er nok fare for at huset brenner ned. Samtidig jobber brannvesenet med å forhindre spredning til nærliggende garasje og nabohus, Walle.

Alle seks personer i husstanden er gjort rede for.

– Én person har fått i seg mye røyk og ble sendt med ambulanse til Ahus for behandling. Fem andre, blant dem barn i to-tre årsalder, ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk, sier operasjonslederen.

På grunn av omfattende røykutvikling, kommer politiet med en oppfordring til alle i nærområdet.

– Lukk vinduer og hold dere unna eiendommen slik at nødetatene får jobbe i fred, sier Walle.