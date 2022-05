Straffebom like før slutt kan koste Manchester City dyrt i tittelkampen

West Ham - Manchester City 2-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester City gikk fra 0-2 til 2-2 borte mot West Ham. Med fem minutter igjen kunne Riyad Mahrez blitt den store City-helten, men den tidligere Leicester-spilleren fikk sitt straffespark reddet av Lukasz Fabianski.

Med 2-2 lever fortsatt tittelhåpet for Liverpool. Det så imidlertid mye bedre ut etter første omgang, der West Ham ledet 2-0 etter to mål av Jarrod Bowen.

– Hadde Pep Guardiola fått tilbud om 2-2 i pausen, tror jeg han hadde tatt det imot med åpne armer, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Manchester City er nå fire poeng Liverpool, som to kamper igjen mot Citys ene. Pep Guardiolas menn er sju plussmål bedre enn Liverpool.

– Det ville vært perfekt å vinne, men vi møtte et lag som kjemper om Europaligaen, så det er vanskelig. Det er i våre hender, og det er bra, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Mens Manchester City avslutter Premier League-sesongen hjemme mot Aston Villa søndag neste uke, skal Liverpool først til Southampton tirsdag, før Wolverhampton gjester Anfield i søndagens serieavslutning.

Premier League-legende oppløst i tårer før kampstart

– Det blir ikke enkelt. Det er emosjonelt, så vi må være kalde og sørge for at vi er klare til kampen. Nå har vi noen dager til å rehabilitere. Vi kommer til å gjøre alt vi kan i den kampen for å vinne tittelen, sier Guardiola.

Etter Bowens dobbel like før pause, reduserte Jack Grealish til 1-2 i starten av andre omgang, før West Hams Vladimir Coufal headet ballen i eget mål med tjue minutter igjen å spille. Fem minutter før full tid reddet Lukasz Fabiankis straffesparket fra Riyad Mahrez etter Craig Dawson felte Gabriel Jesus.

– Det hadde vært game over hvis den straffen hadde vært inne, men nå lever det ennå, sa programleder Jon Hartvig Børrestad i Premier League-studio.

Klubblegenden Mark Noble spilte sin siste hjemmekamp for West Ham. En tårevåt Noble ble hyllet før kampstart, og han ble byttet inn et kvarter før slutt.

West Ham er nummer sju på tabellen med to poeng opp til Manchester United når én kamp gjenstår.