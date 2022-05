Her er kvinnene de store heltene: – Det er helt fantastisk

I vinter ble Sandviken til Brann, og som en del av pakken fikk de plutselig en hel supporterskare i ryggen.

I nedsablingen av Avaldsnes var det hele 1000 tilskuere til stede på Stemmemyren i Bergen. Det er et unormalt og høyt tall til å være en kamp i Toppserien.

Etter kampen brukte spillerne rundt en halvtime på å ta bilder og skrive autografer sammen med unge fans.

Brann-bataljonen har mobilisert voldsomt for herrene som spiller i Obos-ligaen denne sesongen, men også gitt kvinnelaget en varm velkomst under Brann-paraplyen.

– Jeg syns spillerne fortjener dette. De er profesjonelle spillere som trener hele tiden og jobber utrolig hardt for å lykkes. De fortjener støtten. I Bergen er kanskje folk litt annerledes enn andre steder i landet. Det er kjempefordel for oss når vi spiller kamp, så får vi hjemmebanefølelsen. Jeg håper dette motiverer andre steder i landet, sier Brann Kvinner-trener Alexander Straus.

Brann vant 10 - 0 over Avaldsnes på Stemmemyren stadion 15. mai 2022 Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– En del av noe større

I den første kampen, i byderbyet mot Arna-Bjørnar, møtte 920 personer opp. Så var det toppkamp mot rosenborg og 1180 tilskuere. Den tredje hjemmekampen mot Kolbotn samlet 635 bergensere, mens oppgjøret mot Avaldsnes trakk 1010 tilskuere.

Bare Vålerenga har samlet flere tilskuere i Toppserien - i hjemmekampen mot Brann.

– Det er helt fantastisk. De har tatt oss skikkelig godt i mot. Siden det er så liten stadion så føles det ut som de sitter så nært og. Vi føler skikkelig at vi har fått en 12. mann, sier Brann-spiller Guro Bergsvand.

Hun sier støtten i ryggen bidrar til gode prestasjoner på hjemmebane.

– Det hjelper på, for vi føler at det betyr noe for flere. Det gir et ekstra gir til å prestere, så føler jeg vi kjenner på en anerkjennelse også, og er en del av noe større. Det er gøy og det gir motivasjon.

Avaldsnes fikk grisebank og tapte 10-0 borte mot Brann. John Arne Riise fikk gjennom kampen høre det fra publikum, og kommuniserte tilbake med enten smil eller en tommel opp. Han er imponert over trøkket.

– All kred til publikum. Vanvittig bra stemning. Det var noen sanger mot meg, og jeg var med på tommel opp, jeg. Du må ta det som det kommer, smiler Riise.

TUNGT: John Arne Riise fikk høre det fra publikum i 10-0-tapet for Brann. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ønsker å gå i front

Leder i Branns supporterklubb Bataljonen, Erlend Vågane, forteller at støtten rundt kvinnelaget kom i gang allerede før sammenslåingen mellom Brann og Sandviken.

– Det har vært en prosess med støtte fra supporterne om å slå sammen. Det har vært god oppslutning rundt at supporterne har støttet oppunder, og det har vært bra. Det har gitt gode resultater på tribunen.

– Hva er målet deres?

– Vi ønsker å lage en supporterkultur. Det har det vært mangel på generelt i kvinnefotballen. De har gjort utrolig mange gode steg sportslig og organisatorisk. Det ønsker vi å gå i front for, sier han.

En slik oppslutning rundt et lag har man aldri tidligere sett i Norge.

– Vi er unike, og det er vi veldig stolte av. Så håper vi flere klubber hiver seg på og at det blir en skikkelig kultur rundt kvinnefotballen. Det fortjener og trenger de, forteller Vågane.

Brann vant 10 - 0 over Avaldsnes på Stemmemyren stadion 15. mai 2022 Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Bygge opp over tid

Så er det store spørsmålet hvordan dette blir over tid. Supporterlederen håper det ikke bare blir et blaff, men at de klarer å etablere et trykk rundt kvinnelaget for fremtiden.

– Det er den store utfordringen å holde opp trykket over tid. Det er vi veldig fast bestemt på at vi skal klare. Vi må bli flere syngende, og bli bedre organisert, ha flere reisende på bortekamper og ha litt aktiviteter rundt kvinnelaget. Vi må bygge det opp over tid, som blir varig. Da blir vi mange nok som engasjerer seg rundt kvinnelaget.

Den 5. juni skal de to topplagene Brann og Vålerenga møtes på Brann Stadion, etter at Oslo-klubben først nektet. Da kan det bli ny tilskuerrekord for kvinner i Norge. Den nåværende rekorden er på 10.830, da Norge møtte England i Bergen i 2019.

– Målet er å samle 10.000, sier Vågane.