Mener Ukraina kan vinne krigen: – Dette er Putins krig, ikke soldatenes

På en pressekonferanse søndag, sa Nato-sjef Jens Stolenberg at han mente Ukraina kan vinne krigen mot Russland.

Huitfeldt er av samme oppfatning.

– Det er store muligheter for at de klarer det. Det er enorm vilje til å forsvare landet, mens Russland har gått på nederlag etter nederlag og har veldig lav motivasjon blant soldatene, sier utenriksministeren til TV 2.

– Kan Ukraina vinne krigen?

– Ja, det kan de. De forsvarer sitt eget land og sitt eget demokrati. Til sammenligning, kjemper de russiske soldatene en krig de ikke har bedt om selv. Dette er Putins krig, ikke soldatenes, sier Huitfeldt.

Videre viser hun til at Norge gjør alt for at dette skal bli utfallet.

– Vi gjør alt vi kan for å hjelpe Ukraina ved å holde budsjettene i gang, gi humanitær hjelp og våpenstøtte, sier hun.

Mener Tyrkia ikke kan stå i veien

I etterkant av Nato-bråket med Tyrkia som har vært i helgen, sier utenriksministeren at det pågår samtaler nå.

– Jeg tror vi klarer å finne ut av dette. Innsigelsene kom overraskende, men Tyrkia står ikke veien for at vi kan ta opp Sverige og Finland i Nato dersom de ønsker det, sier Huitfeldt til TV 2.

Uttalelsen kommet etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at det vil være en feil å innlemme Finland og Sverige i Nato.

En talsperson for presidenten gjorde deretter en helomvending lørdag, og sa at Tyrkia ikke vil stenge døren for de to nordiske landene.

Søndag sa Tyrkia at de ser på den svenske Nato-medlemskapet som et større problem enn det finske.

– Et vendepunkt

Det er ventet at både Sverige og Finland leverer søknad om Nato-medlemskap den kommende uken.

Huitfeldt kaller det for «et vendepunkt».

– Det er veldig spesielt å være med på. Sverige og Norge valgte annerledes i 1949, og Finnland kunne ikke bestemme egen vei. Så er dette dette dramatiske bakteppet, denne grusomme krigen i Ukraina, som gjør at Norden finner sammen, så det er et vendepunkt, sier hun.