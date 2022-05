Blandede følelser etter norsk kollaps: – Egentlig ikke lov

Det var lenge klasseforskjell på lagene og Norge så ut til å leke seg inn til en oppskriftsmessig seier over Storbritannia.

Så raknet det.

Etter at Mathis Olimb hadde vist sin klasse og befestet posisjonen som norsk VM-konge, tok lagene pause og kom ut som tilsynelatende helt andre lag.

Riktignok sto Norge godt imot i noen minutter, men så så de norske herrene ut til å begynne å tvile. Feilene ble stadig flere og Storbritannias håp ble tent da Robert Dowd overlistet Henrik Haukeland.

Drøye tre minutter senere var utligningen et faktum. En ellevill norsk kollaps var i ferd med å ende på verst mulige måte.

– Det så ut som at vi ble engstelige for at det ikke skulle gå. Det går ikke an å være engstelige og passive her, sier landslagssjef Petter Thoresen til TV 2 etter kampslutt.

– Kan bli veldig viktig

– Hva sa du til spillerne da de så engstelige ut?

– Vi måtte bare prøve å roe oss ned og spille enkelt, men aggressivt. Det følte jeg at vi ikke klarte. Vi ble puck-søkende og hadde ikke press på puckfører. Det ble noen følgefeil på et par mål, svarer Thoresen.

Neglebitende sluttminutter, en kaotisk spilleforlengelse og to iskalde norske hoder senere, kunne Norge juble for to poeng.

– Hvor nervøs var du før straffekonkurransen?

– Jeg var selvfølgelig nervøs. Jeg skjønte at den straffekonkurransen var ekstremt viktig. Jeg er veldig glad for at Haukeland leverte mange redninger og at Haga og Trettenes satte noen perler av noen straffer, svarer landslagssjefen.

ISKALD: Michael Haga lekte med Storbritannias målvakt og endte som matchvinner. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Seieren kan vise seg å bli helt avgjørende.

– Det kan bli veldig viktig at vi fikk ett poeng mer enn Storbritannia. Da har vi hvert fall et lag bak oss. Det er viktig at vi nå ikke har kniven mot strupen, sier han.

Thoresen sikter til den fryktede sisteplassen. Det laget som ender sist i gruppa rykker ned fra A-puljen.

Til tross for skuffelsen over kollapsen i tredje periode, var Thoresen godt fornøyd med de to første periodene. Han mener Norge dominerte totalt i første periode. Thoresen er også fornøyd med de klarte å score to ganger i overtall.

BLANDEDE FØELSER: Martin Røymark var både lettet og skuffet er Norges seier søndag. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Sjeleglad

Veteranen Martin Røymark møtte TV 2 med blandede følelser etter seieren i Nokia Arena.

– Vi får være glade for at vi vinner, som er det viktigste, sier han.

Han var imidlertid ikke bare glad. Røymark likte dårlig hva som skjedde i den tredje perioden.

– Vi eier kampen totalt. Det er egentlig ikke lov å gi bort en tremålsledelse. Vi skulle egentlig hatt tre poeng, men akkurat nå er jeg sjeleglad for at vi vant, sier han.

Landslagssjef Petter Thoresen bekreftet til TV 2 etter kampslutt søndag at talentet Ole Holm ikke kommer til VM.

Allerede mandag skal det norske laget igjen i aksjon. Da venter Latvia, en motstander som skal gi tøffere motstand enn Storbritannia. Kampstart er 15.20.