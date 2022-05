Stoltenberg: – Ukraina kan vinne krigen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Tysklands utenriksminister Anna Lena Baerbock holder pressekonferanse om Ukraina-krigen søndag ettermiddag.

Pressekonferansen skjer etter et uformelt møte mellom Natos utenriksministere i Berlin.

På møtet var Sverige og Finlands Nato-søknad tema, i tillegg til krigen. Tidligere søndag ble det offisielt at Finland søker medlemskap. Det er ventet at Sverige vil gjøre det samme til uka.

– Det er opp til Sverige og Finland å bestemme om de vil bli medlemmer eller ikke, men døra står åpen, sier Stoltenberg.

– Et vendepunkt i historien, sier han om de blir medlem.

FRA LINK: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse via videolink fordi han er i koronakarantene. Foto: Michael Sohn / AP / NTB

– Kan vinne krigen

Stoltenberg kom også med en oppdatering på krigen i Ukraina.

– Russlands krig i Ukraina går ikke slik Moskva ønsker. Russland når ikke sine strategiske mål, sier generalsektæren.

– Ukraina kan vinne denne krigen. De forsvarer sitt hjemland med modighet, fortsetter han.

Generalsekretæren sier at de må fortsette å støtte Ukraina militært.

Nato følger også nøye med på bevegelser nær grensen.

Han påpeker at de har økt nærværet i den østlige delen av Europa og vil følge nøye med om Russland gjennomfører et hybrid angrep mot ett av medlemslandene.

– Vi vil gi Sverige og Finland sikkerhetsforsikringer i den perioden hvor de fortsatt ikke er blitt medlemmer, sier nordmannen.

– Er de klare, er vi klare

Tysklands utenriksminister Baerbock sier samtidig at denne krigen ikke kommer til å slutte så raskt.

Tyskland støtter også at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.

– Sverige og Finland er ikke bare våre partnere, våre venner, de er våre familiemedlemmer. Begge land følger våre standarder. De kommer til å styrke alliansen, sier Baerbock.

Hun sier at de skal sørge for at ratifiseringsprosessen går svært raskt.

– Hvis Sverige og Finland er klare, er vi klare, sier hun.

Stoltenberg sier at Nato-landene har diskutert Tyrkias uttalelser - med Tyrkia.

Tidligere denne uken sa Tyrkias president Recep Erdogan at han ikke var positiv til svensk og finsk medlemskap i Nato. Men dagen etterpå sa en talsperson for presidenten at de likevel ikke stenger døra for landene.

Stoltenberg sier at han er sikker på at de finner en løsning.

– Alle allierte er enige om at døra er åpen, sier Stoltenberg.