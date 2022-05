Burnley-hands reddet Tottenham: – Vanvittig unødvendig

Harry Kane sikret tre poeng for Tottenham.

Tottenham-Burnley 1-0

Burnley kjemper med nebb og klør for å unngå nedrykk og trengte helst en seier borte mot Tottenham. Samtidig måtte klubben fra Nord-London vinne for å holde liv i Mesterliga-drømmen.

Det ble jevnt og tett, og lite underholdende. Og en VAR-situasjon i første omgang ble avgjørende.

Burnley virket å ha gjennomført den perfekte førsteomgang borte mot Tottenham, men godt inn i overtiden glapp det.

Etter en duell spratt ballen opp i armen på en uheldig og klønete Ashley Barnes. Straffe til Tottenham var dommen til Kevin Friend etter å ha sett på VAR-bildene.

– Jeg føler med Burnley. Det er en klar straffe, men så vanvittig unødvendig. Dommeren har ikke noe valg, sier TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

Straffen satte selvfølgelig Harry Kane sikkert i mål, hans 23. straffe på rad i nettet for Tottenham i alle turneringer (inkludert straffesparkkonkurranser), ifølge OptaJoe.

– Det må være så deilig å vite at hver gang de får straffe, så er det allerede gjort. Jeg skjønner godt at Pope ikke engang gidder å slenge seg, for det er ikke vits, sier Amankwah.

Andreomgangen ble mer av det samme. Tottenham hadde ballen og de største sjansene, men Nick Pope stoppet det som kom. Burnley klarte imidlertid aldri å true Hugo Lloris og da endte det med tre svært kjærkomne poeng til Antonio Contes menn.

Nå har Martin Ødegaard og Arsenal presset på seg før mandagens bortekamp mot Newcastle. Alt annet enn seier vil bety at de ligger bak Tottenham, og utenfor den forjettede 4. plassen, før siste serierunde neste helg.