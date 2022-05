Mener det kan gå ett år før maskene ryker

– Tiendeplass er jo en veldig, veldig bra plassering i verdens største musikkonkurranse. Så vi er rett og slett veldig happy, forteller NRKs delegasjonsleder under Eurovision, Stig Karlsen til TV 2.

Norges bidrag, Subwoolfer, fikk skuffende 36 poeng fra juryen og lå an til en dårlig plassering etter at jurystemmene var talte.

Da folkestemmene ble talt opp, ble det klart at Norge fikk totalt 146 poeng. Subwoolfer endte derfor med totalt 182 poeng og tiendeplass i årets Eurovision.

Redd for Maskorama-effekten

Mange håpet kanskje på at ulvene kom til å ta av seg maska under finalen, men ifølge Subwoolfers tolk, Carl-Henrik Wahl, var det aldri planlagt.

– Her tar vi ting litt som det kommer, også får vi se hva som skjer i fremtiden. Om det blir å holde maska på eller ikke får vi ta senere. Man er jo litt redd for Maskorama-effekten – med en gang man tar av maska, så er det ferdig.

TV 2s reporter etterspør en eventuell tidsramme på når vi kan forvente å få vite hvem som skjuler seg bak maskene - en dag, en time eller ett år?

– Vi må nok se et år fremover i tid. Nå må vi se om vi kan klare å lure oss med i Eurovision neste år også, smiler tolken.

– Oi, er det et hint til at Subwoolfer blir å se i Eurovision neste år også?

– Hehe, veldig gøy å være med her, så vi får se hva gutta syns om det.

Sveriges Cornelia Jakobs stilte med ulvecaps

Ulvenes tolk avslører også at de har mange låter i ermet, og at publikum bare kan glede seg til mye nytt fra Subwoolfer fremover.

Med hele 438 poeng kunne vårt naboland Sverige, representert av Cornelia Jakobs, fryde seg over en fjerdeplass i sangkonkurransen.

SVERIGE: Cornelia Jakobs representerte Sverige med sangen «Hold Me Closer». Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Da TV 2 møtte henne rett etter konkurransen var avgjort, stilte hun seg opp smilende med en gul ulvecaps på hodet.

– Det er vanskelig å bli glad i noen masker, men jeg er veldig nysgjerrig på hvem som er under disse maskene, sa Jakobs, samtidig som hun sa seg fornøyd med egen plassering.

– Jeg hadde klump og gråt i halsen

Det var altså det krigsherjede landet Ukraina som stakk av gårde med seieren til slutt. Gruppa Kalush Orchestra fikk hele 439 poeng fra folket. Det er ny rekord når det kommer til folkestemmer.

Lagt sammen med stemmene fra fagjuryene endte Ukraina på topp med 631 poeng.

MGP-sjef Stig Karlsen innrømmer at det var sterkt å se Kalush Orchestra på scenen med tanke på hva som foregår i hjemlandet deres.

VANT: Ukraina vant Eurovision 2022. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Jeg hadde klump og gråt i halsen da Ukraina var på scenen. Det var et sterkt øyeblikk. Jeg tror det var medvirkende til at de fikk så mange publikumsstemmer, sier Karlsen.

På spørsmål om det er aktuelt for Norge å hjelpe Ukraina med å arrangere Eurovision til neste år svarer Karlsen at det er vanskelig å si noe om nå, men at det er klart at Norge ønsker å arrangere.