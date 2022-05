Tok Putin 81 dager å få dem inn i NATO

BERLIN (TV 2): Om noen år er det blitt ett quizz-spørsmål: Hvilket år ble Sverige og Finland medlem av NATO? Bare pass litt på, for det kan raskt være et lurespørsmål.

Det tok Vladimir Putin 81 dager å skremme våre naboer Sverige og Finland inn i NATO. Mange Russland-eksperter har forsøkt å krype inn i hodet på den russiske presidenten de siste månedene. For å tolke mannens planer og meninger.

Putin hadde neppe forestilt seg at Ukraina-krigen skulle føre til nye NATO-medlemmer fra nord. Fortsatt virker enkelte diplomater i NATOs hovedkvarter i Brussel og i andre medlemsland nærmest litt satt ut av det som skjer. På rekordtid er det skrevet historie i Europa. I 1949 valgte Sverige å stå utenfor militæralliansen. I krig skulle landet være nøytralt. Finland med lsin ange grense mot Sovjetunionen og i tillegg livsviktig handel med kommunistdiktaturet, hadde aldri noe valg.

Å skifte ut et lands sikkerhets- og forsvarspolitikk er ikke noe man vanligvis gjør i løpet av noen uker. De sist ankomne nye medlemmene av NATO, Nord-Makedonia, Kroatia og Albania brukte år på å bli medlem. Landene må blant annet ha råd til å være med i NATO, og ha et forsvar som lett kan samarbeide med andre lands forsvar. På natosk heter det interoperabilitet.

Slipper venterommet

Sverige og Finland får fast-track inn i alliansen, selv om det har dukket opp noen humper i veien de siste dagene. Planen er at søknadene fra Sverige og Finland sendes de neste dagene. Enten sammen eller hver for seg. Etter et par uker med formell behandling i NATO, kanskje så lite som to uker, kommer NATO-ambassadørene til å signere en protokoll i Brussel. Den inviterer landene inn som medlemmer, men Sverige og Finland er fortsatt ikke fullverdige medlemmer. Derfor gjelder ikke artikkel 5 i NATO-traktaten for dem, hele vitsen med NATO. Hvis en blir angrepet, så stiller alle opp for den. Kun brukt en gang i historien. Etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001.

DOBBEL HISTORISK: Ikke bare vil Magdalena Andersson for alltid være kjent som Sveriges første kvinnelige statsminister, men også den som tok Sverige inn i NATO. Foto: JONAS EKSTROMER

De siste dagene har Tyrkia skapt kaos med uttalelser som kan blokkere snarveien inn i NATO, som generalsekretær Jens Stoltenberg har lagt opp til. For alle ambassadørene i NATO må nemlig signere denne protokollen.

Tyrkia vil bruke medlemsskaps-saken til å få Sverige og Finland til å oppgi restriksjoner på våpensalg til Tyrkia. Fordi Tyrkia er i konflikt med kurderne, har land, også Norge, restriksjoner på å selge våpen til Tyrkia.

Dessuten ønsker Tyrkia at de to søkerlandene, særlig Sverige, skal slå hardere ned på aktivitetene til den kurdiske organisasjonen PKK. Tyrkia påstår at de to søkerne huser og støtter terrorister. Både EU og USA har det kurdiske arbeiderpartiet, PKK, på sin terrorliste.

NULL UTVIDELSE: Vladimir Putin ønsker hverken at Ukraina eller andre land skal inn i NATO. På rekordtid får militæralliansen to nye medlemmer. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP / NTB

Søndag tonet alle, bortsett fra Tyrkia, ned dette overraskende hindret på veien for historiens kjappeste inntreden i NATO. Generalsekretær Jens Stoltenberg glattet over og viste til at i NATO så blir en gjerne enige til slutt.

Forlenger «gråsonen»?

Poenget er bare at Sverige og Finland har det travelt. Fra øyeblikket søknaden er sendt og til fullt medlemskap er i boks er de to landene ekstra utsatt. For cyberangrep eller grensekrenkelser for eksempel fra landet som er årsaken til at de søker seg inn i NATO. Målet til Stoltenberg er at denne «gråsonen» skal bli så kort som mulig.

Mange land har allerede lovet de to nordiske naboene sikkerhets-forsikringer, Norge inkludert. Hjelp og støtte hvis Russland skulle velge å vise makt.

SNART ENIGE? Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan truet med å blokkere svensk og finsk medlemskap i NATO. Generalsekretær Jens Stoltenberg tror snakrt den hindringen er ute av verden. Foto: ADEM ALTAN/AFP

NATO kommer trolig til ganske raskt å bli enige med Tyrkia, slik at ambassadøren deres kan være med på å åpne døren for Sverige og Finland. Etter det gjenstår godkjenning i 30 ulike parlamenter. Mange land har lovet ekspressbehandling der også, selv i ferietiden. Likevel vil dette ta tid. Noen land har mer omfattende høringsrunder og prosedyrer for slikt. Da Nord-Makedonia ble medlem i 2020 tok det ett år å få saken gjennom i alle parlamentene i NATO-landene.

Det vil være en triumf for NATO å feire fullt medlemskap for Sverige og Finland på toppmøtet i Madrid i slutten av juni. Generalsekretæren antydet i helgen at det vil nok være mer realistisk å feire mot slutten av året, kanskje til og med over nyttår.

Da blir svaret på quiz-spørsmålet; 2023.