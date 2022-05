Finland søker Nato-medlemskap: – En historisk dag

Finlands president Sauli Niinistö og Finlands statsminister Sanna Marin kom med bekreftelsen på en pressekonferanse søndag.

– Dette er en historisk dag, sier presidenten.

De tok seg god tid til å svare på spørsmål fra finsk og internasjonal presse om en avgjørelse som har sittet langt inne for mange finner.

– Vi har snakket om dette i 30 år. Jeg tror ikke vi vil se noen endringer i vårt daglige liv, men i tankene. Hvis du vet at du har et sikkert land å leve og bo i, påvirker det tankene, og det har mye å si, tror jeg, sier Niinistö.

Niinistö sier at mange politikere forsto at Finland måtte gjøre noe med sikkerhetspolitikken de så at Russland gikk inn i Ukraina 24. februar.

– Forvirret

Statsminister Sanna Marin sier at den demokratiske prosessen fortsatt gjenstår, men sier at det er bred enighet blant politikerne.

– Vi har kommet til en bred enighet, og jeg håper at parlamentet vil stemme gjennom denne historiske avgjørelsen, sier Marin.

Hun sier at det viktigste med å gå inn i Nato, er Finlands sikkerhet.

– Men som Nato-medlem har vi også ansvar for andre alliertes sikkerhet. Avgjørelsen vil også styrke EU, sier statsministeren.

Finland sier de vil ha nye samtaler med Tyrkia.

President Niinistö sier han ble forvirret over uttalelsen til Tyrkias president Recep Erdogan, om at han var negativ til at Finland og Sverige skulle bli NATO-medlemmer.

– Jeg ble forvirret fordi jeg hadde en samtale med han for en måned siden hvor han tok opp Nato-medlemskap, uten at jeg nevnte det, sier han.

Presidenten sier at han gjerne tar en ny samtale med Erdogan.

Få endringer

President Niinistö sier også at det er lite som endres i Finland om Nato-medlemmer, men at sikkerheten til landet styrkes - og at det er i tankene til folk at landet er tryggere.

Statsminister Marin poengterer at de fortsatt skal ha et eget forsvar og ansvar for egen sikkerhet. Men hun sier at de vil kunne påvirke beslutninger i Nato som er av deres interesse.

Marin sier at de forventer reaksjoner fra Russland, men sier de er forberedt på det.

– Vi ser på Russland på en annen måte nå enn for bare få måneder siden. Vi kan ikke stole på at det blir en fredfull fremtid ved stå alene. Det er derfor vi blir en del av Nato. Det er en fredshandling å bli medlem. For vår framtid og våre barn ønsker vi ikke en krig på finsk jord igjen, sier Marin.