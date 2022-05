Norge kollapset i marerittperiode – vant på straffer: – Gedigen skuffelse

Norge - Storbritannia 3-3 (2-1 på straffeslag)

Norge var klare favoritter før søndagens kamp mot Storbritannia. Det var en kamp som det norske landslaget burde vinne.

Begge lag tapte sine åpningskamper. Norge fikk juling av Finland. Det endte 5-0. Tsjekkia var nesten like overlegne mot Storbritannia. Det endte 5-1.

Til søndagens kamp meldte nøkkelspillerne Ken André Olimb og Andreas Martinsen, som begge sto over åpningskampen, seg klare til kamp. Det ga ekstra optimisme for de norske.

Med tap søndag, ville VM for Norge bli en kamp om å overleve i A-puljen. Etter å ha slått Storbritannia, kan de nå drømme om en plass blant de fire beste i gruppa - som gir kvartfinaleplass.

Mathis Olimb befestet søndag sin posisjon som norsk VM-konge. Kapteinen var avgjørende da Norge til slutt slo Storbritannia - etter straffeslag.

Kampen gikk til spilleforlengelse etter en norsk marerittperiode. Der scoret ingen av lagene og kampen gikk videre til straffeslag. Straffekonkurransen vant Norge 2-1.

– Norge tok tak i kampen fra start og ledet fortjent. På 3-0 hadde de full kontroll, men så sprakk det fullstendig da Storbritannia satt det første målet. Det er selvsagt veldig viktig at de får med seg det ekstra poenget og vinner straffekonkurransen, men å gi fra seg et poeng her må være en gedigen skuffelse, sier TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Debutant-scoring

Norge tok tak i kampen fra start og var det førende laget.

De helt store sjansene uteble i åpningsminuttene, men Kristian Jakobsson kom til en nevneverdig mulighet da han på elegant vis fraktet pucken over en lengre distanse og klinte til. Målvakten, Ben Bowns, hadde god kontroll.

Britene var ikke i nærheten av noe som helst de første ti minuttene. Norge hadde stålkontroll på sine motspillere.

Med 07.46 igjen av perioden fikk Norge sitt første overtall. Scott Conway fikk to minutter utvisning for hekting.

Norge presset britene bakover i overtallet, men fikk ikke uttelling. Det ble med et par skudd på Brown.

Så satt den! Med 03.47 igjen av perioden testet Andreas Klavestad lykken fra helt ute ved vantet. Klavestad fikk god hjelp av David Phillips som sørget for at pucken endret retning og forsvant mellom beina på en fortvilet målvakt. En fortjent norsk ledelse, men her var VM-debutanten heldig!

1-0: Andreas Klavestad jubler etter å ha sendt Norge i føringen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Perioden endte 1-0. Norge var klart best.

VM-konge

Britene begynte andre periode langt bedre enn de begynte den første. Norge så ikke ut til å være like påskrudd fra start, og ga enkelt bort muligheter.

Henrik Haukeland i det norske målet, var imidlertid påskrudd. Da Cade Neilson fikk avsluttet fra kloss hold, var Haukeland akkurat der han skulle være.

Etter fire mindre gode norske minutter, tok Norge igjen tak i pucken og fikk løsnet flere skudd.

Phillips som var uheldig i første periode, måtte sette seg i to minutter.

Norge utnyttet seg raskt av at de var i overtall. Med 13.21 igjen av perioden hoppet norske supportere opp fra stolene og jublet for scoring. Dommerne viftet med henda og måtte ut for å se situasjonen på video.

Etter veldig mye klabb og babb foran britenes mål var det Mathis Olimb som fikk vippet pucken i mål. Dommerne brukte flere minutter på å sjekke om scoringen skulle godkjennes. Noe merkelig, da pucken var flere centimetere over linja. Uansett: 2-0!

2-0: De norske spillerne jubler sammen med målscorer Mathis Olimb etter hans første scoring for dagen. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Olimb har med det gjort poeng i alle de 14. VM han har vært med på. Han er tidenes norske VM-poengkonge. Olimb ligger på 28. plass i VM-historien.

De neste minuttene spilte begge lag med en spiller mindre. Andreas Martinsen og Evan Mosey fikk begge to minutter for "roughing".

Minutter senere fikk britene sitt første overtall. Christian Kåsastul ble sendt ut i to minutter. Søndagens "bortelag" presset Norge bakover og kom til en god mulighet, men igjen sto Haukeland på riktig plass.

Britene kom til en dobbelmulighet med seks minutter igjen av midtperioden. Haukeland reddet først på den ene siden av målet, før britene svingte rundt og prøvde seg fra den andre siden. Det gikk heller ikke.

Minuttet senere fikk Norge et nytt overtall. Der tettet britene igjen i 19 sekunder før Mathis Olimb igjen fant veien til nettmaskene. Han klinket til fra langt hold og sendte pucken knallhardt til side for målvakten.

JUBEL: Mathis Olimb og lagkameratene jubler for 3-0. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Norge avsluttet perioden i overtall. En periode som vil huskes som Mathis Olimbs periode.

Marerittperiode

Den tredje perioden startet med norsk press mot Bowns. Målvakten tettet igjen, og etter drøye tre minutter spilt fikk britene straffe.

Tidligere Ringerike-spiller Brett Perlini fikk straffen og tok den. Perlini har i Fjordkraft-ligaen vist seg frem som en god skytter, men her klarte han ikke å overliste Haukeland.

Britene så på ingen måte ut til å ha gitt opp. De kom til flere gode skuddmuligheter.

Med 07.09 igjen av siste periode lyktes de endelig. Robert Dowd sendte pucken mellom beina på Haukeland.

40 sekunder senere satt den igjen. Perlini var sist på pucken.

Det norske laget ble nødt til å våkne. Storbritannia presset på for utligning og Norge rotet det til gang på gang.

Så skjedde det som ikke skulle skje. Mark Richardson fikk stå umarkert foran målet og sende pucken over linja. 3-3. Norsk kollaps.

– Det er nesten litt uvirkelig at kampen har snudd så til de grader, sa Viaplays ekspertkommentator Ole Eskild Dahlstrøm.

Iskald Haga

Kampen gikk til spilleforlengelse. Der begynte Norge med noen elleville sjanser. Michael Haga og Martin Røymark prøvde seg, men klarte ikke å overliste Bowns.

Begge lag hadde enorme muligheter til å avgjøre kampen, men målvaktene sto godt.

Det hele gikk til straffeslag. Der unngikk Norge sitt første tap mot Storbritannia siden VM i Sveits i 1961.

Begge lag bommet på sin første straffe.

Så traff Trettenes på sin straffe, før Conway også scoret. Haga var iskald på sin straffe og sendte keeper feil vei.

Flere scoringer ble det ikke. Norge tok dermed to poeng etter en ellevill kollaps.