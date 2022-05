VG: Ahlholm går til rettssak mot Storhamar

Avisen skriver at Ahlholm krever erstatning og oppreisning for urettmessig suspensjon og avskjed etter arbeidsmiljøloven og brudd på personvernloven. Saken skal opp i Østre Innlandet tingrett 1. og 2. november.

Bakgrunnen er at Storhamar sparket Ahlholm fordi han overfalt lagkamerat Jacob Lundell Noer på trening like før jul. Svensken gikk til mot Noer i storfart og krysstaklet lagkameraten i halsregionen. En del av Ahlholms kølle knakk i sammenstøtet.

Se det rystende overfallet i videovinduet øverst!

Ahlholm er tidligere bøtelagt av politiet for episoden. Han kom med en uforbeholden unnskyldning for taklingen, men mener altså at han ble uregelmessig oppsagt.

– Dette er en veldig kjedelig sak for alle parter. Det er ikke kommet fram noen opplysninger eller noe med saken som tilsier at vi skulle endret holdning, sier styreleder Stein Onsrud i Storhamar til VG.

Hockey-skandalen: Ny grisetakling avslørt

Ahlholms advokat, Odd Henning Svalheim, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

(©NTB)