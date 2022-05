– Russland klarer ikke å få betydelig fremgang

Kampene i krigen i Ukraina står som verst i Donbas-regionen, øst i landet.

Kampene pågår uten at Russland gjør betydelige framskritt, ifølge etterretning fra Ukraina og Storbritannia.

Søndag melder britisk etterretning at det ser ut til at russerne lider store tap: De russiske troppene har mistet momentum og ligger «betydelig bak skjema».

– Til tross for små fremskritt innledningsvis har ikke Russland klart å vinne terreng av betydning den siste måneden, samtidig er den vedvarende slitasjen stor, står det i analysen fra det britiske forsvarsdepartementet.

For noen uker siden varslet Russland en offensiv i øst, men den ser ikke ut til å ha tatt av, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for landmark ved krigsskolen og ekspert på krigen mellom Russland og Ukraina Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Russland har ikke klart å få fremgang av betydning, kun mindre gevinster og store tap. De har ikke klart å slite ned de ukrainske styrkene. Ukraina har også tap, men de klarer å holde det gående. De har reservene sine intakt, sier han.

– Offensiven til Russland mister sin kraft. Du risikerer også da at initiativ går over til ukrainerne, fortsetter Ydstebø, som er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

De neste 30 dagene

Ifølge britisk etterretning har Russland trolig mistet en tredjedel av bakkestyrkene som ble sendt inn i landet i februar.

I tillegg har de betydelig mangel på utstyr, etterretning, overvåkning og rekognoseringsdroner, ifølge britene.

– Under de nåværende forholdene er det lite sannsynlig at Russland vil eskalere sine fremskritt dramatisk de neste 30 dagene, heter det i analysen.

Ydstebø sier at russerne måtte flytte styrker fra Kyiv til Donbas da de satte i gang det Russland beskriv som en offensiv for noen uker siden.

– De har ikke bygd opp den typen kombinerte kampenheter som trengs for å få en offensiv til å gå, men ukrainerne har vært bedre til å drive et mobilt og aktivt forsvar, i tillegg til å beholde de gamle skyttergravene fra 2015, forklarer Ydstebø og fortsetter:

– På den måten har de nektet russerne fremgang av betydning. De har selv vært i stand til å gjennomføre motangrep i Kharkiv, og nå melder de at de har en offensiv gående mot Izyum, en større russisk kraftsamling, sier han.

Vendepunkt?

Ukrainas generalmajor sa til Sky News lørdag at han tror de kan vinne krigen før året er omme. Han sa også at han tror de kan nå et gjennombrudd i august.

Ydstebø sier at det er vanskelig å si hva som kan skje videre i krigen.

– Krig er svært uforutsigbart, og det eneste som er sikkert, er usikkerheten, sier han.

ØDELEGGELSER: En kvinne TV 2 traff ved offensiven i Ukraina, fikk denne uken huset sitt fullstendig ødelagt under et angrep. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Han forklarer at krigen spiller på faktorer som i seg selv er svært uforutsigbare.

Det som imidlertid er sikkert, er at det som skjer på slagmarken nå, blir påvirket av det som ligger bak.

Det er innført svært strenge sanksjoner mot Russland, og det begynner man å se på slagmarken, sier han.

– Russland er under et sanksjonsregime som virker mer og mer desto mer tiden går, og Ukraina har hele vestlig økonomi og krigsindustri i ryggen, og den vil virke mer og mer desto mer tiden går, sier Ydstebø.

– Dette er kanskje et nytt vendepunkt. Det er kamper av det strategiske initiativet i Donbas nå, men når det blir avgjort på en måte som Ukraina kan akseptere, kan ta svært lang tid, sier han videre.

– I beste fall fartdumper

Finland bekrefter søndag at de søker Nato-medlemskap, og det er ventet at Sverige vil gjøre det samme til uka.

Russland mener det er et feilgrep at nabolandet blir en del av forsvarsalliansen og har varslet «politiske reaksjoner».

Ydstebø tror ikke russerne vil komme med militære sanksjoner, fordi det har de liten kapasitet til, i og med at det meste av ressurser er bundet opp til krigen i Ukraina.

– Men andre ting kan nok komme, som cyperangrep. Et eksempel er at de kutter strømmen til Finland. Jeg tror ikke de vil komme med noen eksistensielle trusler, men i beste fall noen fartsdumper på veien, sier oberstløytnanten.

KAN BLI VERRE: Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen, tror krigen i Ukraina kan bli verre, med flere sivile tap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan bli verre

Tidligere utenriksminister gjennom åtte år og nå leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Merete Søreide, tror det er to ting som kan skje fremover.

– Det ene er at det kan bli mye verre, der brutaliteten kan øke. Det har med å gjøre at russerne begynner å gå tom for en del av sine presisjonsvåpen. Det betyr at de bruker gamle våpensystemer med mye mindre presisjon og som ødelegger mer, og det kan føre til mer sivile tap, sier Søreide og fortsetter:

– Det andre er at vi må være forberedt på at det blir langvarig. Nå er vi nesten tilbake til der krigen startet, da det eskalerte for 81 dager siden. Der har russerne drevet krigføring i åtte år allerede etter anneksjonen av krim.

Fordelen til Ukraina, er at de har fått mye erfaring med å føre den type krig som russerne har påført dem gjennom åtte år, samtidig som at den langsiktigheten kommer til å bli en ekstrem utfordring for ukrainerne, sier Søreide.