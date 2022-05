– Ingen grunn til at Russland skal føle seg truet

OSLO / BERLIN (TV 2): Utenriksministeren har tro på at Nato-landene «finner formuleringer» som tilfredsstiller alle. Forsvarsministeren sier det er særlig én ting han er bekymret for nå.

Onsdag leverer Finland sin søknad om å bli Nato-medlem. Tidlig i neste uke blir det klart om Sverige kommer til å gjøre det samme, noe det ligger an til.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Norge «støtter varmt opp» om at nabolandene også skal bli Nato-medlemmer, og sier Norge ser muligheter for å styrke forsvarssamarbeidet.

Sverige og Finland ønskes ikke likt varmt velkommen i alliansen av Tyrkia. Tidligere denne uken uttalte president Recep Tayyip Erdogan at han ikke stiller seg positiv til at de landene eventuelt blir en del av Nato.

I BERLIN: Søndag morgen sier utenriksminister Anniken Huitfeldt at hun tror at Nato-alliansen "finner formuleringer som er tilfredsstillende" for alle parter. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

Han hevdet Sverige og Finland støtter Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som Tyrkia ser på som en terrororganisasjon. Han hevdet også at Skandinavia er «gjestehus for terrororganisasjoner».

Senere sa en talsperson for Erdogan at de ikke kommer til å stenge døren for Finland og Sverige.

Søndag morgen sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til et samlet nordisk pressekorps i Berlin at hun opplever at det er veldig stor oppslutning om svensk og finsk NATO-medlemskap.

Natos utenriksministre er samlet i Berlin for et uformelt møte om Ukraina-krigen.

Huitfeldt tror alliansen finner løsninger, til tross for at Tyrkia er negativ til to nye medlemmer.

– Jeg er optimistisk. Jeg tror vi finner formuleringer som er tilfredsstillende for alle, sier hun.

– Alvorlig

– Det er ikke tvil om at det som utspiller seg, har fått tydelige konsekvenser for de svenske og finske vurderingene. Man skal ha respekt for at prosessen går over noen dager, sier forsvarsminister Gram.

Han beskriver den tyrkiske uttalelsen som «overraskende».

SØKER: Neste uke kommer Finland til å levere sin Nato-søknad. Landets statsminister Sanna Marin og landets president Sauli Niinistö. Foto: MARKKU ULANDER / AFP / NTB

Gram sier det er vanskelig å forutse russiske reaksjoner. Russland har sagt at de lover politiske reaksjoner mot Sverige og Finland om de blir medlem av alliansen.

Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko sier svaret fra Russland vil avhenge av hvilken Nato-infrastruktur som plasseres i Sverige og Finland. Han legger til at det vil komme et «passende» russisk svar dersom Nato flytter atomvåpen nærmere Russland.

– Jeg ser alvorlig på atomvåpen-utspill. Det er noe vi selvfølgelig tar sterkt avstand fra. Det gjenstår å se hva slags reaksjoner som kommer, sier Gram og fortsetter:

– Men Finland og Sverige har ingen brått mot noen. Det er ingen grunn til at Russland skal føle seg truet. Nato er en forsvarsallianse, sier han.

I en svensk Nato-rapport fra fredag kommer det fram at dersom de blir medlem av alliansen, hever det terskelen for militære konflikter.

Forsvarsministeren sier man ikke kan utelukke at Russland øker tilstedeværelsen sin i nord, og sier at dette er noe de følger med på.

Den største bekymringen

Alle land som er medlem av Nato, må ratifisere avtalen i nasjonalforsamlingen. Det betyr dermed at Stortinget må samles for å stemme over om eventuelt Finland og Sverige skal bli medlemmer.

Gram sier, i likhet med statsminister Jonas Gahr Støre, at Norge vil bidra til at prosessen går «så raskt og smidig som mulig», blant annet en rask behandling i Stortinget.

– Hva er din største bekymring nå?

– Det er mellomperioden fra en søknad blir levert til den blir ferdig ratifisert i alle Nato-land. Det er derfor et ønske at den går så smidig som mulig, sier forsvarsministeren.

Norge, Danmark og Island, som er med i Nato, jobber med en felles erklæring for å understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet etter de har søkt Nato-medlemskap.

Tidligere denne uken sa statsminister Støre at Sverige og Finland har uttrykt vilje til å komme hverandre til unnsetning. Årsaken er frykten for russiske reaksjoner.

– Sverige og Finland må selv vurdere man har ønske om noen form for bistand fra kommende allierte, men Norge vil være positiv til å stille opp for våre naboer, men vi må komme tilbake hvordan det eventuelt skal skje, sier Gram.