Bil kjørte inn i butikk i Oslo

Lørdag morgen får politiet melding fra en annen trafikant om en bil som har råkjørt i Oslo sentrum.

Kun få minutter etterpå var politiet på stedet og tok kontakt med fører av bilen.

– Han lå å sov i bilen da vi kom, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2.

Føreren er en mann i slutten av 30-årene og har på sin ferd kjørt inn gjennom et vindu i en Cubus-butikk i Bogstadveien.

– Det var ingen tvil om at det var den bilen som hadde forårsaket skaden i butikklokalet. Det lå igjen vindusrester fra Cubus på panseret av bilen, sier Gulbrandsen.

#Oslo #OsloSentrum Politiet har tatt kontroll på en bil og fører etter melding om at bilen råkjørte i Oslo sentrum. Fører lå å sov i bilen da politiet tok kontakt. På sin ferd har fører kjørt inn i Cubus Bogstadveien og knust vinduet. Vi undersøker området etter flere skader. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 15, 2022

Vaktselskapet til Cubus sikrer butikken og BYM har ryddet opp glass og oljesøl i veibanen, ifølge politiets Twitter-melding.



Per nå jobber politiet med å avdekke hva som kan ha skjedd. Det er uavklart om ulykken har sammenheng med ruspåvirket kjøring.

– Vi er ikke ferdig med undersøkelsene knyttet til hvilken rute føreren har kjørt. Dette jobber vi med for å kunne avdekke eventuelle flere skader, sier operasjonslederen.

Politiet utelukker ikke at det kan være skader andre steder, men har foreløpig ikke fått inn meldinger om personskade.

– Tidlig å si om førerkortet blir beslaglagt. Sånn som jeg leser saken kan det se ut til at det ligger tynt an, sier han og legger til:

– Det er klart at det kommer an på hva som er forklaringen til at det har skjedd. Det kan være sykdomstilfelle, eller andre ting som gjør at dette per nå ser verre ut enn det er, sier Gulbrandsen.

Klokken 8.53 skriver politiet på Twitter at fører er kjørt til arresten. Der skal de foreta prøver av 30-åringen for å avdekke om han er påvirket.