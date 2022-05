Dette er tidenes rareste PL-øyeblikk - du kårer vinneren

Se alle kandidatene øverst. Se TV 2s sending torsdag fra 18.30!

Kun få dager gjenstår av Premier League-sesongen 2021/22, og ingenting er avgjort.

I sommer er det også 30 år siden den øverste divisjonen i England ble re-brandet og fenomenet «Premier League» oppstod, og opp gjennom årene har ligaen blendet sine følgere med heseblesende action, dramatikk, tårer og glede.

I tillegg har det oppstått merkelige situasjoner hver eneste sesong, og i anledning sesongslutt skal TV 2 Sporten nå kåre Premier League-historiens rareste øyeblikk.

32 kandidater er plukket ut, og du kan se alle i videovinduet øverst! Se sending på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport Premium torsdag fra 18.30.

De 32 utvalgte øyeblikkene er fordelt på åtte puljer á fire, og det er opp til dere å stemme frem deres favoritter.

Avstemmingen finner sted i denne artikkelen samt i TV 2 Sportens app.

Her er kandidatene

Gruppe A:

Kandidat 1: Alan Pardew

I sin tid som Newcastle-manager mistet Pardew hodet i en kamp mot Hull. Motspiller David Meyler ønsket konfronterte manageren langs sidelinjen i forbindelse med en innkastsituasjon, og Pardew svarte med å lange ut mot motspilleren med hodet.

Kandidat 2: Paolo Di Canio

Den italienske hissigproppen ble kjent for mye gjennom sin karriere, både på og utenfor banen, men i dette tilfellet viste han sin beste side. I et oppgjør mot Everton ble motstanderkeeper Paul Gerrard liggende nede med en tilsynelatende alvorlig skade da Di Canios West Ham angrep. Et innlegg fra siden fant spissen, men i stedet for å forsøke seg med avslutning mot målet uten keeper, grep Di Canio ballen med hendene og siste tydelig at han ikke ønsket å utnytte motspillerens skade. Et ekte fair play-øyeblikk.

Kandidat 3: Darren Bent

Sunderland-spiss Darren Bent har nok aldri fått mer uventet hjelp enn han fikk ved denne scoringen mot Liverpool. I bortesvingen på Stadium of Light hadde nemlig en badeball med LFC-logoen funnet sted til banen, og da Bent avsluttet fra innenfor 16-metersfeltet skjedde det utrolige. Skuddet traff badeballen, situasjonen satte Liverpool-keeper Pepe Reina helt ut og ballen endte i nettet.

Kandidat 4: Mick McCarthy

Enkelte øyeblikk er kortere enn andre, og denne klassikeren der Wolverhampton-manager McCarthy får tilsynelatende uprovosert sjokk er del av mang en wtf-kavalkade. På sin vei ut fra garderoben og inn mot banen blir han nemlig plutselig skremt, uten at noe som helst tilsier det. Bildene taler sin egen sak i dette tilfellet.

Gruppe B:

Kandidat 1: Roy Carroll

Det var en gang da Manchester United aldri tapte mot Tottenham på hjemmebane, og januarkampen i 2005 ble intet unntak. Det var imidlertid ikke keeper Roy Carrolls fortjeneste, da han i sluttminuttene glapp et Pedro Mendes-langskudd fra midtbanen over sin egen målstrek. Desperat kastet nord-iren seg etter for å redde opp i egen tabbe, men ballen hadde passert målstreken. Det klarte dog ikke linjedommer (som det het den gang) å få med seg, og heller ikke kampleder Mark Clattenburg kunne da dømme scoring. En del år senere kom mållinjeteknologien til Premier League …

Kandidat 2: Jan Åge Fjørtoft

Også nordmenn har satt sitt preg på ligaen gjennom disse 30 årene, og da Middlesbrough møtte Blackburn oppstod et velkjent øyeblikk for de fleste. Rovers-keeper Tim Flowers og Boro-spiss Jan Åge Fjørtoft hadde vært i munnhuggeri gjennom oppgjøret, og til slutt kulminerte det i at nordmannen gav den engelske landslagskeeperen et realt smask på truten.

Kandidat 3: Robbie Fowler

Målfeiringer har det vært mange av opp gjennom årene, noen rarere enn andre. Da Robbie Fowler valgte å feire derby-scoring mot Everton med å «sniffe» sidelinjen stjal han imidlertid flere overskrifter enn de fleste. Det figurerte nemlig kokain-rykter rundt Liverpool-stjernen, og feiringen nøret opp under disse. Det hele endte med bot for Fowler.

Kandidat 4: Thomas Myhre

Det å stole på motstanderen skal man kanskje ikke alltid gjøre, men Norges landslagskeeper tok sjansen i et oppgjør mot Arsenal på Highbury i vertenes glansdager. På en egen 5-meter så han nemlig sitt snitt til å stole på kanskje PL-historiens beste angriper Thierry Henry, som lovet å gi ham ballen tilbake om keeperen sendte 5-meteren til ham. Som sagt, så gjort. Myhre sentret, og fikk ballen igjen.

Gruppe C:

Kandidat 1: Ali Dia

I tiden før Google var allemannseie, var dog nettopp det å stole på folk kanskje mer risikabelt. Den blemmen gikk Southampton og manager Graeme Souness så til de grader på høsten 1996. Den senegalesiske angriperen Ali Dia ble nemlig løgnaktig solgt inn som superstjernen George Weahs fetter, og fikk prøve seg på trening. Utrolig nok fikk han deretter spilletid i selveste Premier League samme uke, men endte med å bli byttet både inn og ut mot Leeds. Ingen i toppfotballen så ham noen gang igjen.

Kandidat 2: Gary Neville

Manchester United har hatt mange stolte kapteiner opp igjennom årene, og høyreback Neville er blant de fremste i rekken der. Forut for et derby mot Manchester City fikk han virkelig vist det, da eks-United-keeper Peter Schmeichel stod på andre siden i spillertunnelen før kamp som City-spiller og ville hilse på sin gamle lagkamerat. Det var uaktuelt.

Kandidat 3: Lee Bowyer/Kieron Dyer

Det at spillere sloss på banen er sjeldent nok i seg selv, men midtbanestjernene Lee Bowyer og Kieron Dyers variant i 2005 tar nok kaken. I oppgjøret mellom Newcastle og Aston Villa røk de nemlig i tottene på hverandre underveis i oppgjøret. Det spesielle? De to var lagkamerater i Newcastle-laget. Resultatet? Rødt kort til begge kamphanene.

Kandidat 4: Dion Dublin

En god gammeldags rampestrek ser man altfor sjeldent i Premier League nå til dags, men innimellom får man godbiter servert. Som den gangen Coventry-angriper Dion Dublin lurte bak ryggen til Newcastle-keeper Shay Given, ventet til det perfekte øyeblikket der målvakten la ned ballen for å skyte ut og deretter snappet den og satte sin enkleste scoring i karrieren. Genialt enkelt, ganske enkelt genialt. I ettertid kom den uunnværlige beskrivelsen av Irland-keeper Given som «den eneste iren i verden som ikke aner hvor Dublin er»

Gruppe D:

Kandidat 1: Luis Suárez

Rare hendelser har matt hatt gjennom hele verdenshistorien, og fotballhistorien er intet unntak. Men at samme rare situasjon skal skje flere ganger, med samme mann, er kanskje det rareste av alt. Liverpool-stjernen Suárez hadde allerede bitt en motstander i sin tid i Nederland som Ajax-spiller, men sjokkerte allikevel da han satte tennene i Chelsea-bauta Ivanovic i april 2013. Karantenen var uunngåelig, men det var ikke nok en reprise. Bare drøye året senere, på selveste VM-scenen mot Giorgio Chiellini og Italia, gjorde uruguayaneren det samme på ny.

Kandidat 2: David James

David James var i sin tid en av Premier Leagues mest atletisk bygde keepere, han ruvet i luftrommet og kunne virkelig ta for seg når han hadde dagen. Kanskje det var disse elementene som fikk Stuart Pearce til å komme på den geniale tanken at Manchester City-keeperen også var et potensielt hemmelig våpen på topp? I sluttminuttene mot Middlesbrough, da begge lag jaktet plass i UEFA-cupen på sesongens siste dag, valgte i hvert fall Pearce det ekstremt sjeldne trekket å bytte ut en utespiller med reservemålvakt Nicky Weaver, for så å tre på James en utespiller-drakt og plassere ham i angrepsleddet.

Gjennomtenkt var det også, for den lyseblå James-drakten med 1 på ryggen lå klar ved benkene da grepet ble iverksatt. Grepet var også svært nære ved å lyktes, da James’ tilstedeværelse var delaktig i at City fikk straffespark på slutten. Dessverre for vertene misset Robbie Fowler fra elleve meter.

Kandidat 3: Demonstrant med strips

En moderne klassiker, da denne er fra inneværende Premier League-sesong. I oppgjøret mellom Everton og Newcastle i mars oppstod nemlig en svært spesiell situasjon da en banestormer tok seg ut på Goodison Park. Det skulle vise seg at mannen var en miljøvernaktivist, og hans demonstrasjon dreide seg om å stripse seg selv fast til stolpen av målet. Noen utrolige minutter fulgte, før man til slutt fikk fjernet vedkommende fra arenaen. Everton benyttet for øvrig de mange overtidsminuttene til å sikre en uhyre viktig 1-0-seier på eget gress.

Kandidat 4: Temuri Ketsbaia

Når man scorer, blir man i de aller fleste tilfeller glad. Veldig glad, og kanskje i enkelte tilfeller euforisk lykkelig. I motsatt ende av skalaen har man Temuri Ketsbaia, den georgiske angriperen som beæret Newcastle-fansen med sin tilstedeværelse mellom 1997 og 2000. Det mest berømte øyeblikket kom i hans andre år i klubben, da han etter innbytter-scoring i sluttminuttene mot Bolton valgte å kaste av seg trøyen og sparke løs mot reklameskiltene på St. James’ Park. Årsak? Han var frustrert over at han ikke fikk starte.

Gruppe E:

Kandidat 1: Steve Lodge

De gangene det skjer noe med dommeren, kan det ofte appellere til det humoristiske i oss. For selv om det egentlig ikke er greit å le av andres ulykke, er det av og til unektelig noe morsomt ved at kamplederen utsettes for ydmykelse i form av knall, fall og uforventede hendelser. Så var også tilfellet da Steve Lodge skulle prøve seg på noe han tilsynelatende ikke kan - ballbehandling - i sin tid i dommeryrket. Pipeblåseren mislyktes, mistet balansen og havnet i bakken.

Kandidat 2: Tim Flowers

Om kandidaturet skal gå til Blackburn-keeper Flowers, Liverpool-angriper Stan Collymore eller Ewood Parks banemester i dette tilfellet får de lærde strides om, men øyeblikket som oppstod da gjestenes angriper fikk bokført scoring i februar 1996 har i hvert fall alt på en liste som dette å gjøre. En dump i gresset lurte Flowers, ballen spratt over hans hjelpeløse hansker og Liverpool-scoring var et faktum.

Kandidat 3: Matt Messias

Nok et dommerøyeblikk, som denne gang gikk på bekostning av en av spillerne. Da Birminghams Robbie Savage kom løpende i oppgjøret mot Newcastle på St. James’ Park var han nemlig neppe forberedt på det som kom. Hardhausen er vant til tøffe tak, men da dommer Messias plutselig viftet med en arm og knocket og waliseren, gikk han rett i bakken. Hjemmelagets Alan Shearer så det humoristiske i situasjonen og gav kamplederen hans eget røde kort.

Kandidat 4: Eric Cantona

Ett av 90-tallets mest ikoniske øyeblikk fant sted på Selhurst Park, der en av Crystal Palace-supporteres verbale utskjelling av Manchester Uniteds og Premier Leagues største stjerne Eric Cantona fikk det til renne over for franskmannen. Kung fu-spark mot publikummere ser man heldigvis sjeldent, og lang utestengelse fulgte for Cantona. Også pressekonferansen der United-profilen uttalte seg hører til det episke slaget.

Se den i vinduet øverst!

Gruppe F:

Kandidat 1: Thierry Henry/Robert Pires

Straffespark er i grunn ganske enkelt, og blir det ikke mål så er det ikke godt nok. Allikevel går det an å klusse det ekstra mye til, hvilket var tilfellet da Arsenal-stjernene Robert Pires og Thierry Henry forsøkte seg mot Manchester City på Highbury. Muligens inspirert av Johan Cruijff og de andre Ajax-legendenes vellykkede variant på samme vis, forsøkte nemlig det to franske verdensmesterne å sentre fra merket. Det gikk ikke bra, og står igjen som et eksempel på hvordan straffer IKKE skal tas.

Kandidat 2: Phil Brown/Jimmy Bullard

Hva managerne sier til spillerne sine i pausen vet man sjeldent, men også her finnes det unntak. Da Hull City fikk juling av Manchester City, bestemte nemlig gjestenes sjef seg for at peptalken like så godt kunne holdes ute på gressteppet, rett foran de tilreisende supporterne. Øyeblikket er eventyrlig, og blir kanskje ekstra forsterket av at en av de største skøyerne i Premier League - Hull-spiller Jimmy Bullard - valgte å feire scoring i det tilsvarende øyeblikket sesongen etter ved å imitere Browns pauseprat.

Kandidat 3: Kevin Keegan

Regnet for en av fotballens største gentlemen og med en enorm karriere bak seg som spiller, kom Keegan også ekstremt nære å vinne det gjeve PL-trofeet i sin managerkarriere. Newcastle snublet imidlertid mot slutten av 1995/96-sesongen, og det er ikke utenkelig at Sir Alex Fergusons «mindgames» tok luven av King Kev. Intervjuet han gjorde etter å ha slått Leeds mot slutten av sesongen, tydet i hvert fall på at han selv var i ferd med å miste kontrollen.

Kandidat 4: Manchester City

Nedrykk er aldri kjekt, og måten Manchester City rykket ned på i siste serierunde i 1996 var av det dramatiske slaget. De var nemlig avhengig av hjelp i form av resultater i andre kamper, og på stillingen 2-2 i egen kamp hjemme mot Liverpool begynte summingen å gå fra tribunene om at hjelpen fra andre arenaer var i boks. City bestemte seg dermed for å hale tid og spille på resultat. Plutselig gikk det imidlertid opp for dem at ryktene fra tribunen var falske. Uavgjort holdt ikke i egen kamp. Seiersmålet kom aldri, og nedrykket var et faktum.

Gruppe G:

Kandidat 1: André Marriner

Nok en dommer som begår en kardinalsynd, og denne gang av det ekstra minneverdige slaget. Da dommer Marriner bestemte seg for å sende Kieran Gibbs i garderoben for en hands på streken i Arsenals møte med Chelsea, var det nemlig kun ett problem. Det var Gibbs’ lagkamerat Alex Oxlade-Chamberlain som hadde begått ugjerningen …

Kandidat 2: Paolo Di Canio

Nok en kandidat fra den minnerike italiener, og denne involverer også en dommer. I Sheffield Wednesday-dagene var Di Canio nemlig svært involvert i en krangel med Arsenal-back Nigel Winterburn. Ja, så å si med hele Arsenal-laget, om en skal være presis. Rødt kort var uunnværlig, og da dommer Paul Alcock skulle vise ham nettopp det røde kortet, bestemte vår italienske urokråke seg for å dytte til også kamplederen. Dommerdytting er ikke hverdagskost, selv ikke i Premier League.

Kandidat 3: Manchester United

Ingen enkeltpersoner involvert i denne, for i så fall må det vel være markedsavdelingen i klubben som kan hente nominasjonen. Sesongen 1995/96 hadde nemlig Manchester United grå bortedrakter, og hadde allerede tapt med dem mot både Liverpool og Arsenal da de tok turen til The Dell for aprilmøtett med Southampton. En grusom førsteomgang med 0-3 i sekken fulgte, og da tok Sir Alex Ferguson og materialforvalter Albert Morgan affære. Et ekstra sett drakter, i hvitt og blått, var nemlig også medbrakt denne ettermiddagen. Skiftet var et faktum, kampen endte med 1-3-tap, men de grå draktene ble aldri brukt igjen.

Kandidat 4: Emmanuel Adebayor

I disse dager er det blitt mer og mer vanlig ikke å feire scoringer mot sin tidligere klubb. Latterlig, mener enkelte, men respektfullt kan andre si. En som definitivt valgte motsatt ende av feireskalaen var uansett Emanuel Adebayor. Etter 3,5 sesong i Arsenal ble han Manchester City-spiller sommeren 2009, og da lagene møttes i Manchester i september endte det selvsagt med scoring. Da bestemte togoleseren seg for å løpe på langs av hele banen, tilbake fra målet han hadde scoret på foran hjemmefansen, og i stedet skli på sine feirende knær rett foran illsinte Arsenal-supportere i bortesvingen. Senere unnskylde han seg, men senere signerte han også for Tottenham …

Gruppe H:

Kandidat 1: Louis van Gaal

Nederlandske van Gaal var en berikelse for Premier League i sine to sesonger i Manchester, på godt og vondt. Det finnes flere øyeblikk både i intervjusonen og fra sesongavslutningsfester som har brent seg inn i minnebarken, men hendelsen da han kastet seg ned langs sidelinjen midt i en Premier League-kamp mot Arsenal på Old Trafford tar muligens uansett kaken. Det var hans måte å teatralsk demonstrere overfor fjerdedommer Mike Dean at Alexis Sanchez hadde falt meget lett i Arsenal-drakten.

Kandidat 2: Peter Enckelman

Noen ganger er det vanskelig å dele ut skyld når et selvmål oppstår i en fotballkamp. Men akkurat i dette tilfellet, må nok Aston Villa-keeper Enckelman ta det meste. Et helt vanlig innkast fra lagkamerat Olof Mellberg skulle bare dempes og igangsettes på helt vanlig vis. Så skjedde dog ikke, ballen fikk en minimal touch på burvokterens fot og gikk deretter inn i målet bak en sønderknust finne. To ting gjorde det hele verre. En: Det var mot erkerivalene Birmingham. To: Hadde keeperen bare misset fullstendig på ballen, og innkastet gått rett i mål, ville ikke scoringen vært gjeldende.

Kandidat 3: Phil Babb

Det er aldri fint å le av noen som skader seg, og denne situasjonen med Liverpool-stopper Babb er et mareritt-scenario for alle som har vært på en fotballbane. For da Chelsea-spiss Pierluigi Casiraghi rundet keeper og trillet ballen mot det tomme målet, kunne kun Phil Babb redde dagen for de røde på Anfield. Iren kastet seg så lang han var i retning det tomme buret, men til ingen nytte. Ballen gikk i mål, mens Babbs egne baller fikk et ublidt møte med den ene av stolpene. En fot på hver side. Vi sier ikke mer.

Kandidat 4: Ron Atkinson

Managerlegenden Ron Atkinson runder av våre 32 kandidater, i det som var hans første kampdag på jobb i sin siste Premier League-jobb i karrieren. Som fersk Nottingham Forest-manager skulle han lede sitt lag mot Arsenal på sin nye hjemmebane City Ground. Det var bare ett problem. Atkinson hadde trolig vært så mange ganger på besøk hos skogvokterne med klubber som Manchester United, Aston Villa, Sheffield Wednesday og Coventry opp gjennom årene at han automatisk gikk til gjestenes benk for å finne sin plass for ettermiddagen. Sekundene som går blir ikke akkurat bedre av at han ikke oppdager egen feil, tross iherdig forsøk på å hjelpe ham fra publikummerne like bak.

Se videoen selv i vinduet øverst, og husk å tune inn for vår sending fra 18.30 torsdag kveld!