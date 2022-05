– Dette var deilig! En stor sal med superflinke jordboere som kunne hele sangen vår! Jim ble skikkelig overrasket og Keith holdt på å sprekke av glede! Torino har vært helt fantastisk så langt, forteller Subwoolfer til pressen på stedet.

– DJ Astronaut er litt varm og ønsker seg vifte, fortsetter de.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen beskriver det som en utenomjordisk heftig opptreden.

– I kveld kan alt skje!! Subwoolfer og team Norge har levert varene, så får vi se om et samlet Europa er med på notene.

Danset i gulldress og med norsk flagg

Også Morten Westgaard i Eurovision Norge er enig i at det gikk bra for Subwoolfer under finaleopptredenen.

– Det gikk dritbra. Beste gjennomgangen de har hatt, sier Morten Westgaard i Eurovision Norway.

Selv danset han med gulldress og norsk flagg i presserommet da ulvene gikk på scenen og fremførte låta «Give That Wolf A Banana».

Det har lenge vært spekulert i hvem som befinner seg bak de gule maskene til ulvene i Subwoolfer, men identitetene forblir hemmelige enn så lenge.

Norges bidrag befinner seg nå på en 7. plass hos bettinglistene.

Kom med politisk bønn

Det var knyttet spenning rundt om Den europeiske kringkastingsunion (EBU) ville sensurere Ukrainas bidrag, Kalush Orchestra, da de opptrådte på scenen.

RISIKERER DISKVALIFIKASJON: Ukrainas bidrag risikerer å bli diskvalifisert fra Eurovision. Foto: YARA NARDI

Under generalprøven på fredag, hvor pressen fikk være til stede, prøvde nemlig rapperen i gruppa og skrike ut et budskap til de fremmøtte.

Kveldens finaleopptreden fikk gå sin gang uten kutt i lyden, og Kalush Orchestra fikk dermed dele sin politiske bønn knyttet til krigen som foregår i hjemlandet deres. De risikerer nå å bli disket fra sangkonkurransen.

Tror Norge kan få drahjelp

Den britiske skribenten Fin Ross Russell som jobber for ESCInsight er mektig imponert over nordmennene.

– Det var fantastisk. Alle i pressesenteret reiste seg og danset, alle kunne hele teksten. Ulvene kunne ikke gjort noe mer. Jeg er så stolt av dem.

Han tror Norge kan få mye drahjelp fordi nummeret deres er så forskjellig fra alt annet i år.

Den britiske skribenten Fin Ross Russell er imponert over det norske bidraget. Foto: Line Haus / TV 2

– Det kan hjelpe dem hundre prosent. Hvis TV-seerne skal ta opp telefonen og stemme, vil det være for noe som er annerledes. Hver gang du tenker på ulvene, tenker du på Norge, sier Russell før han fortsetter:

– Hvis det treffer Europa i riktig humør, så kan de gjøre det veldig bra med publikumstemmene. Hvis det skjer, vet ingen hva som kan skje.

Flere nordmenn med i årets finale

Selv om Subwoolfer representerer Norge i årets Eurovision-finale, er de ikke de eneste norske på scenen denne kvelden.

Tsjekkias bidrag, We Are Domi, har nemlig to nordmenn med.

Her akkopagnerer gitarist Casper Hatlestad fra Stavanger og keyboardist Benjamin Rekstad fra Nesodden den tsjekkiske vokalisten Dominika Hašková på låta «Lights Off». De fremførte først av de 25 deltakerlandene.

Også sunnmøringen Amanda Tenfjord, som er halvt gresk, er med i årets finale som Hellas' bidrag, med låten «Die Together». Hun skal opptre som nummer 17.

Saken oppdateres fortløpende.