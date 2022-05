Brannalarm gikk av da gloheite Djokovic ble for sterk for Ruud

Novak Djokovic vant 2-0 mot Casper Ruud med settsifrene 6-4, 6-3. Dermed snyter serberen det norske tennisesset for sin første Masters 1000-finale på grus som fortsatt må la vente på seg.

Til tross for god serving av Casper Ruud innledningsvis i semifinalen mot Novak Djokovic, ville det seg ikke for nordmannen. Verdenseneren fra Serbia hadde nemlig gode svar på så å si alt Ruud kom med.

– Jeg har ikke sett så bra tennis fra Djokovic siden i fjor. Casper er også litt upresis. Små marginer utgjør en stor forskjell på resultattavlen, sier Eurosports tennisekspert Sverre Krogh Sundbø til TV 2 etter kampen.

Dermed klarte Djokovic å bryte Ruuds to første servegame og ledet derfor 3-0 etter relativt kort tid. Det uten at Ruud gjorde særlig markante feil. Men i tennis snur ting fort. Den norske 23-åringen klarte nemlig å holde hodet kaldt i kveldskampen i Roma.

Ruud hevet sitt eget nivå med flere hakk og klarte å redusere til 4-5 i første sett. Dermed satte Ruud-fansen på tribunetrøkket og smilene kom klarere frem på trenerbenken hvor far Christian og mor Lele Ruud satt.

Det første settet endte 6-4 til Djokovic.

– Casper har kommet i siget og har fått kampen litt tilbake i sitt spor. Han ble brutt to ganger, men det har begynt å svinge litt i hans retning. Det blir spennende å se om han klarer å ta litt kommando i det andre settet, sa Eurosports ekspert og Ruuds analysesjef Øivind Sørvald i rettighetshaverens sending.

Og kommando tok Ruud. Nordmannen vant enkelt det første settet mot verdenseneren fra Serbia og var i tillegg betraktelig bedre i Djokovics første servegame i det andre settet.

Serberen klarte imidlertid å ta sitt servegame og dermed fulgte de to hverandre tett fra start av. Djokovic klarte imidlertid å hente hjem det andre settet og vant dermed kampen.

Krogh Sundbø var på stadion og så kampen fra tribuneplass. Han mener at Ruuds spill mot verdens beste tennisspiller lover godt før French Open som starter om en drøy uke.

Ruuds form har siden finalen i Miami tidligere i år vært ustabil og til tider dårlig.

– Jeg har helt ærlig ikke vært bekymret. Jeg har troen på at Casper og teamet jobber langsiktig. Det er uheldig at en formdupp kommer da han normalt sett skal plukke mest. Men formdupper kommer for alle. Det er så små marginer, men vi skal ikke stikke under en stol at det er godt å se at han har en semifinale i seg, sier Krogh Sundbø.

Dette var Djokovic sin seier nummer 1000 i karrieren.

Underveis i kampen gikk også brannalarmen på arenaen to ganger. Den første til jubel fra tilskuerne, men på den andre fikk publikum nok. Da ble det nok satt pris på at den andre ble avsluttet etter bare noen sekunder. Den første varte i et par minutter og det var etter den gikk av at Ruud klarte å snu trenden i det første settet.

Djokovic møter greske Stefanos Tsitsipas i søndagens finale.