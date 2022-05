MC-fører skadd etter ulykke i Oslo

Det opplyser politiet i Oslo.

– Det er noe uklart hva som har vært hendelsesforløpet her. Fornærmede kjørte en motorsykkel, og om den har veltet for egen regning og deretter blitt påkjørt er litt for tidlig å si, sier operasjonsleder Tore Solberg.

MC-føreren er ikke kritisk skadd, men fraktes til legevakten.

Solberg opplyser at de ser etter en konkret bil, og ønsker komme i kontakt med føreren av denne bilen.

Saken oppdateres!