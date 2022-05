Venter store demonstrasjoner for abortrettigheter i USA

WASHINGTON D.C./OSLO (TV 2): Det ventes store demonstrasjoner over hele USA lørdag kveld. De kjemper for kvinner rett til selvbestemt abort.

Lørdag kveld ventes det nye protester i USA som svar på et lekket utkast til en uttalelse fra USAs høyesterett.

Lekkasjen viser at et flertall av høyesterettsdommerne vurderer å sette dommen i «Roe vs. Wade», som har sikret kvinner adgang til abort over hele landet siden 1973, til side.

– Vi orker ikke flere angrep på abortrettighetene. Vi marsjerer i dag for å heve stemmen, klart og tydelig, heter det i en tweet fra Women's March, en av arrangørene bak lørdagens «Bans of Our Bodies»-demonstrasjoner.

Det ventes demonstrasjoner i samtlige 52 delstater i løpet av helgen.

– Har ikke engang samme kroppsdel som oss

I Washington regner arrangørene med at opp mot 20.000 demonstranter vil kunne komme til å møte opp.

Like ved Washingtonmonumentet møter TV 2 noen av demonstrantene som har møtt opp. Blant dem er venninneparet Cathy og Kirsten fra North Virginia, som regnes som USAs nordligste sørstat.

OPPMØTE: Det ventes store protester i USAs hovedstad Washington D.C lørdag kveld. Foto: Jose Luis Magana / AFP

På spørsmål om hvorfor de har valgt å møte opp er svaret likt: De tror på kvinners rett til selvbestemt abort.

– Menn har ikke engang de samme kroppsdelene som oss, så de skal ikke bestemme hva vi gjør med vår kropp, sier Cathy til TV 2.

– Nå er det opp til høyesterett å bestemme. Tror dere de lar seg påvirke av dere?

– Vi håper det, svarer Kirsten:

– Jeg håper at datteren min slipper å vokse opp i en verden hvor hun ikke får bestemme over egen reproduksjon.

ABORTLOV: Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort. Foto: Jose Luis Magana / AFP

26 delstater

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.

Hvis abortloven innskrenkes, kan det få umiddelbare konsekvenser for mer enn 300.000 kvinner som er gravide nå eller vil være det innen juli, skriver NBC News.

Louisiana vil kategorisere abort som drap

Lovforslaget ble vedtatt i komiteen, med syv mot to stemmer, selv om minst en av lokalpolitikerne som stemte for loven, vedgår at den er i strid med USAs grunnlov.

DEMONSTRANTER: Spørsmålet om kvinners rett til selvbestemt abort vekker sterke følelser, også blant yngre generasjoner. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

– Vi kan ikke vente på høyesterett, sier kongressmann Danny McCormick, som har forfattet lovforslaget, til USA Today.

Om USAs høyesterett velger å omgjøre Roe v. Wade-dommen, vil det åpne for at delstatene i landet selv kan bestemme abortlovgivningen. Dette vil gjøre det enda vanskeligere for mange amerikanske kvinner å ta abort, ettersom flere delstater allerede er innstilt på å innføre strengere lover.

I Louisiana har man vedtatt en lov som slår inn dersom Roe v. Wade blir omgjort.

Denne ventende loven vil gi leger og andre som bistår til en abort opp mot ti år i fengsel. Den straffer imidlertid ikke kvinnen som tar abort.