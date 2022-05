Alisson stoppet Chelsea – så ble innbytter helten for Liverpool

Chelsea - Liverpool 0-0 (0-0 e.e.o., 5-6 etter straffesparkkonkurranse)

Etter 120 målløse minutter på Wembley ble lørdagens FA-cupfinale mellom Chelsea og Liverpool avgjort på straffesparkkonkurranse.

Sadio Mané kunne avgjort det på det femte straffesparket etter at César Azpilicueta skjøt i stolpen på Chelseas andre straffe, men Liverpools senegaleser ble stoppet av landsmannen Édouard Mendy.

Da Mason Mount ble stoppet av Alisson Becker, gikk innbytter Kostas Tsimikas opp og satte inn straffesparket som avgjorde FA-cupfinalen.

AVGJORDE: Liverpool-innbytter Kostas Tsimikas satte det avgjørende straffesparket i lørdagens FA-cupfinale mot Chelsea. Foto: Nick Potts

– Den var fin, sant? Alle keepertrenerne hjalp meg med valgene. Chelsea har fantastiske spillere og de gjorde det veldig bra, men vi fortjente å vinne. Jeg fikk den redningen fordi vi fortjente å vinne, sier Alisson Becker til BBC.

Det er første gang siden 2005/06 at Liverpool vinner FA-cupen. Liverpool har allerede vunnet Ligacupen denne sesongen, også da etter finaleseier mot Chelsea. Merseyside-klubben er også klar for Champions League-finalen mot Real Madrid i slutten av mai, samt at håpet om seriemesterskapet fortsatt lever.

– Dette gir oss selvtillit i Premier League og i Champions League-finalen. Vi må nyte dette øyeblikket, sier Alisson Becker til BBC.

NY TITTEL: Liverpool-kaptein Jordan Henderson hadde allerede løftet trofeet i Ligacupen denne sesongen. Lørdag kunne han ta FA-cuptrofeet over hodet for første gang. Foto: GLYN KIRK

Liverpool-manager Jürgen Klopp følte med Chelsea etter et nytt finaletap.

– Jeg kunne ikke vært mer stolt av guttene mine etter den innsatsen og kampen de leverte, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

– Straffesparkkonkurransen var nervepirrende. Neglene mine er borte, men jeg føler virkelig med Chelsea igjen. Du spiller 120 minutter, men får ingenting igjen. Vi er veldig fornøyde,

Liverpool-stjernen Mohamed Salah måtte imidlertid ut med skade før pause, men Virgil van Dijk ikke kom på banen til starten av ekstraomgangene..

– Jeg er ganske positiv. Vi får se hvordan det utvikler seg de neste dagene, og hvilke kamper jeg kan spille, men fokuset mitt er på Champions League-finalen, sier van Dijk til Viaplay.

Store sjanser til begge lag

Liverpool startet kampen med å gå rett i strupen på Chelsea. Thiago Alcântara var nær ved å skli inn Luiz Díaz' innlegg allerede etter fire minutters spill, før Luiz Díaz var alene gjennom mot Édouard Mendy fire minutter senere. Den senegalesiske målvakten stoppet imidlertid forsøket fra Liverpool-vingen.

Chelsea fikk ridd av Liverpool-stormen, og etter hvert begynte London-laget å skape sjanser selv. Christian Pulisic hadde en stor målsjanse drøyt kvarteret inn i oppgjøret, før amerikaneren skjøt like utenfor igjen noen minutter senere.

Snaut halvtimen var spilt da omgangens største Chelsea-mulighet kom. Marcos Alonso kom alene med Alisson Becker ute til venstre, men fikk et litt langt touch, så Liverpools målvakt kom ut og reddet forsøket fra Alonso.

Like etter fikk Liverpool-fansen se bilder de absolutt kunne vært foruten, for plutselig satt Mohamed Salah seg ned, før han fikk medisinsk behandling og ble byttet ut for Diogo Jota. Det er svært dårlig nytt før Liverpools avslutning på sesongen, der det gjenstår to ligakamper og Champions League-finale.

Innbytter Diogo Jota hadde en enorm mulighet til å sende Liverpool foran på overtid av første omgang, men lagene gikk målløse til pause.

Enormt Chelsea-press

UT MED SKADE: Mohamed Salah gikk ut i første omgang i cupfinalen. Foto: Adam Davy

Chelsea startet andre omgang med å bombardere målet til Alisson Becker. Først fikk Marcos Alonso en kjempemulighet, før Christian Pulisic ble stoppet av Alisson. Marcos Alonso banket et frispark fra skrått hold i stolpen. De tre enorme mulighetene kom alle før det var spilt tre minutter av andre omgang.

Chelsea-presset fortsatte videre i åpningen av andre omgang, men Thomas Tuchels menn klarte ikke å ta vare på sjansene. Etter hvert kom Liverpool bedre med igjen, men det tok tid før de enorme mulighetene kom.

Seks minutter før full tid kunne Andy Robertson sendt Liverpool i ledelsen. Innbytter James Milner slo et strøkent innlegg til Robertson på bakerste stolpe. Skotten traff med leggen, og avslutningen gikk i stolpen til Mendy.

Ekstraomgangene bar preg av det var to svært slitne mannskap på Wembley som ikke ønsket å ta for stor risiko. Dermed gikk kampen til straffekonkurranse, der Liverpool vant 6-5 etter at Kostas Tsimikas satte det avgjørende målet.