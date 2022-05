Dårlige nyheter for Norge timer før finalen

Lørdag kveld er det duket for finalen i Eurovision 2022, som dette året avholdes i byen Torino i Italia. Noen timer før sendingens start dukker det opp dårlige nyheter for Norge.

I løpet av kveldens sene timer skal vinneren av Europas største musikkonkurranse kåres i Italia.

Ifølge bettinglistene er det Ukrainas bidrag, Kalush Orchestra med sangen «Stefania», som ligger an til å vinne Eurovision 2022. De leder med god margin, og har ifølge ekspertene hele 60 prosent sjanse for å gå av med seieren.

På andreplass befinner vårt kjære naboland Sverige seg, med Storbritannia hakk i hæl. Videre kan vi se at Italia, Spania, Serbia, Polen og Hellas er med på topp 10.

Norges bidrag, Subwoolfer med låta «Give That Wolf A Banana», lå tidligere på en 7. plass på bettinglistene, før de falt ned på en 8. plass.

Bare noen få timer før sendingen starter har Norge nok en gang falt – nå ned til en 9. plass med bare 1 prosent vinnersjanse.

Ekspertene har imidlertid troen på en god norsk MGP-plassering. Se video under.



Slik fungerer det

Finalen i Eurovision fungerer slik at hvert land gir to sett med poeng. Ett sett basert på telefonstemmer, og ett basert på fagjuryens bedømmelse av bidragene.

Hvert sett består av valørene 1 til 8, 10 og 12 - der 12 poeng går til sangen som er best likt.

Stemmene fra fagjuryen er de første som blir presentert av en talsperson fra hvert land.

Årets talsperson for Norge er fjorårets Eurovision-deltaker, Andreas «TIX» Haukeland. Til NTB fortalte han før helgen at han er spent på oppdraget.

FJORÅRETS BIDRAG: Andreas «TIX» Haukeland sto for fjorårets norske bidrag i Eurovision, låta «Fallen Angel». I år skal han dele ut stemmene fra Norge under finalen. Foto: Heiko Junge

– Det er et ærefullt oppdrag. Jeg er kanskje mer nervøs for dette enn opptredenen under Eurovision i fjor, erkjente Haukeland.

Flere nordmenn med i årets finale

Selv om Subwoolfer representerer Norge i årets Eurovision-finale, er de ikke de eneste nordmennene på scenen denne kvelden.

Tsjekkias bidrag, We Are Domi, består nemlig av to nordmenn og en tsjekker. Her akkopagnerer gitarist Casper Hatlestad fra Stavanger og keyboardist Benjamin Rekstad fra Nesodden den tsjekkiske vokalisten Dominika Hašková på låta «Lights Off».

Også sunnmøringen Amanda Tenfjord, som er halvt gresk, er med i årets finale som Hellas' bidrag, med låten «Die Together».