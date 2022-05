Dette sier hun etter Erdogans sjokkuttalelse

I utgangspunktet skulle møtet ledes av Jens Stoltenberg. Men tidligere denne uken kom beskjeden om at Stoltenberg hadde fått korona.

Nato-sjefen deltar derfor digitalt fra sin bolig i Brussel, og møtet ledes av visegeneralsekretær Mircea Geoană.

Og de har utvilsomt mye å diskutere. Deriblant Finland og Sveriges mulige inntog i Nato.

Finland annonserte før helgen at de var innstilt på å søke medlemskap i forsvarsalliansen, og Sverige ventes å følge like etter.

– En feil

Men en uttalelse fra den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan fredag førte til full forvirring og kaos innad i Nato.

Han mente nemlig det ville være en feil av Sverige og Finland å bli medlem.

Og for at Norges nordiske naboer skal bli en del av Nato, må alle de 30 medlemslandene være enige.

En talsperson for Erdogan uttalte imidlertid lørdag at Tyrkia ikke prøver å stenge døren for de to landene i Nato.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sier Ibrahim Kalin, talsperson for president Recep Tayyip Erdogan, ifølge New York Times.

– Usikkert hva han legger i det

Før møtet tok utenriksminister Anniken Huitfeldt en prat med TV 2.

– Det er et stort ønske blant Natos land om å si velkommen til både Sverige og Finland om de bestemmer seg for å søke medlemskap. Men det er usikkert hva president Erdogan faktisk legger i det utspillet han kom med. Så får vi høre nærmere hva de mener, sier Huitfeldt.

OVERRASKENDE: Utenriksministeren innrømmer at Erdogans utspill kom overraskende på. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Utenriksministeren innrømmer at utspillet kom noe overraskende.

– Om det er et forhandlingsutspill eller ikke, det vet vi ikke. Men det finner vi kanskje ut i løpet av de neste dagene, sier Huitfeldt.

Norges utenriksminister sier hun ikke ser noen hindringer ved et svensk/finsk inntog i Nato.

– Åpner helt nye muligheter

– Jeg tror det er et stort ønske innad i Nato, og noe de to landene kan bestemme selv. De fyller alle kriteriene, og jeg tror det vil gå greit, og vi vil stille opp og sørge for at det går raskest mulig, sier hun.

Huitfeldt ser store muligheter for et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland dersom de blir medlemmer.

– Samarbeidet har blitt tettere og tettere de siste årene, også når de ikke har vært medlemmer av Nato, men dette åpner for helt nye muligheter for samarbeid med våre nærmeste naboer.

– Ville ikke trodd på det

Til tross for at det trolig ser ut som Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, innrømmer Huitfeldt at det nesten føles surrealistisk.

– Jeg møtte møtte Lavrov (Russlands utenriksminister, journ.anm) og den finske utenriksministeren ti dager etter at jeg hadde blitt utenriksminister, og hvis noen hadde fortalt meg da at Finland kom til å bli medlem av Nato, så hadde jeg ikke trodd på det. Men jeg hadde heller ikke trodd at Russland kom til å invadere sitt naboland på måten de har gjort.