Dortmund-fansen takket av Haaland - tok avskjed med scoring

Erling Braut Haaland ble hyllet av både klubben og supporterne etter sin siste kamp for Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund - Hertha Berlin 2-1

Tidligere denne uken fikk overgangssagaen rundt Erling Braut Haaland en slutt da Manchester City bekreftet enighet med den norske spissen.

Lørdag spilte han sin siste kamp for Borussia Dortmund etter to og et halvt år etter overgangen fra Red Bull Salzburg i 2020. Før kampen mot Hertha Berlin hjemme på Signal Iduna Park ble Haaland takket av.

Jærbuen mottok blomster og et bilde der det sto "Takk, Erling!".

Haaland fikk seg også en scoring i avskjedskampen. Da Dortmund fikk straffe etter en hands, steg 21-åringen opp. Straffen var ikke god, men den gikk inn.

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

På overtid ble han byttet ut til stående applaus. Etter kampen sang supporterne navnet hans.

Til slutt endte det med 86 scoringer på 89 kamper for Dortmund fordelt på tre sesonger for Erling Braut Haaland.

På Instagram takket han fansen, og skrev følgende:

– Det har ikke vært annet enn en glede og en ære å bære denne trøyen. Hos Dortmund har jeg tilbrakt minneverdige øyeblikk, møtt spesielle mennesker og ekstraordinære lagkamerater, for ikke å nevne våre fans som alltid har vært vår ekstra mann på banen. Den gule veggen er virkelig utrolig og noe du trenger å være vitne til minst én gang i livet ditt. Jeg vil aldri glemme noe av dette! Takk alle sammen!

– Det har vært noen utrolige år. Dere vil alltid ha en plass i mitt hjerte, sa Haaland på tysk i Instagram-videoen:

Like før slutt var kampen snudd da Youssoufa Moukoko scoret for hjemmelaget. Dermed slo Borussia Dortmund Hertha Berlin 2-1, og Haaland fikk avsluttet med seier. I ligaen endte Dortmund på 2. plass, åtte poeng bak Bayern München.

NR. 86: 86 mål på 88 kamper ble det for Haaland i Dortmund-drakta. Foto: David Inderlied

Fredrik Bjørkan kom inn for Hertha Berlin før straffen, men ble byttet ut igjen noen minutter før slutt. Hertha måtte ta et poeng for å ha sikret plassen, men det så ut som det holdt uten.

Mot slutten av kampen avgjorde likevel Stuttgart, som vant sin kamp. Dermed blir det nedrykkskvalifisering på Bjørkan og Hertha Berlin. I Stuttgart stormet publikum banen da plassen var sikret.

Greuther Fürth og Arminia Bielefeld har allerede rykket ned.