Ekstern granskning av varslersak i Sørvest politidistrikt

Fra før har direktoratet bedt Spesialenheten for politisaker granske varslingssaken. Politidistriktets egne granskere konkluderte i 2018 med at en betrodd politileder kunne ha begått bedrageri, men saken ble ikke sendt videre.

Advokatfirmaet Haavind skal vurdere om ledelsen i politidistriktet behandlet varselet i tråd med arbeidsmiljøloven og etatens egne rutiner, melder Stavanger Aftenblad.

– Målet er å få alle sider av saken grundig belyst, noe som vil danne grunnlag for læring og videre oppfølging, skriver assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Aftenbladet.

Politimester Hans Vik har sagt at han mener hans avgjørelse fra 2018 står seg, men at han ikke kan utelukke at det er blitt begått feil. Politilederen varselet omtaler, sier han mener han ikke har gjort noe galt, men at han vil samarbeide med Spesialenheten.

