Bil kolliderte med MC – person lettere skadd

Det opplyser Øst politidistrikt.

– Nødetatene har akkurat kommet frem, og luftambulansen er også på vei, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2.

Like over klokken 16.00 opplyser politiet at ulykken ikke var så alvorlig som først antatt.

– Det var en person i bilen, og to på motorsykkelen. Bilfører var i sjokk, og en av de som satt på motorsykkelen kategoriseres som lettere skadd og fraktes til sykehus, sier Samuelsen.