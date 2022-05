Vipers vant cupfinalen på overlegent vis: – Fenomenale

Vipers Kristiansand ble norgesmestre for femte gang på rad.

Molde - Vipers Kristiansand 20-38 (8-22)

Vipers har hatt en utrolig sesong, og gjennomførte seriespillet med bare ett poengtap. Før cupfinalen i Jordal Amfi i Oslo mot Molde, som var i sin første finale noen sinne, var Vipers soleklare favoritter.

Molde hang med i starten, men så kjørte Vipers over finaledebutantene. Med en ledelse på fjorten mål til pause var kampen i realiteten tidlig avgjort.

Må forlate TV 2-intervju for å feire. Se øverst i videovinduet!

Dermed er Vipers norgesmestre. Og har vunnet de siste tolv titlene i Norge.

– Vipers er fenomenale, sa kommentator Harald Bredeli.

– Jeg har det veldig fint. Det var gøy. Vi trøkker gassen i bunn etter cirka ti minutter, og etter hvert blir det veldig tydelig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Det er stort å vinne. Jeg elsker å vinne pokaler, så en mer på kontoen er godt, sier Nora Mørk.

Det var imidlertid svært glissent på Vålerengas hockeyarena Jordal Amfi.

– Skulle ønske det var enda flere her, det kunne vært kult. Samtidig skjønner jeg at når vi spiller så bra som vi gjør og vinner så klart at er det kanskje ikke det folk gidder å se på, sier Mørk.

Molde fikk en god start, og ledet flere ganger fra start av. Men etter ti minutter på stillingen 6-5 skrudde Vipers om. Da scoret sørlendingene åtte mål på rad, og apparbeidet seg en "umulig" ledelse å hente opp.

Den voldsomme enveiskjøringen avtok, men Vipers var fortsatt klart best. Til pause sto det 8-22.

– Vi kan ikke bli sinna. Vipers har vist seg fra sin beste side, og vi holder oss ikke til det vi skal. Det sprer seg frustrasjon i gruppa. Dette ble anstrengt og kanskje litt for stort for oss, sa Tor Oddvar Moen i pausen.

– Vi startet ikke gullfeiringa i pausen, men sånn det ligger an nå blir det slik etter hvert, sa Ole Gustav Gjekstad.

2. omgangen ble en eneste lang parademarsj for Vipers, som vant omgangen med fire mål. Nora Mørk ble mestscorende med åtte mål.

Allerede torsdag møtes de igjen i den andre semifinalen i sluttspillet. Vipers vant den første kampen 36-28.

I tillegg er de rosakledde klar for Final4 i Champions League.

