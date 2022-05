Holder pusten før Nato-avgjørelse: – Man blir jo litt redd

På den strategisk viktige svenske øya Gotland bor innbyggerne i et storpolitisk spenningsfelt. – Gotland er det viktigste stedet akkurat nå, og derfor vil flere her inn i Nato, sier innbygger Thomas Mey.

I sentrum av middelalderbyen Visby på Gotland koser folk seg på uteserveringsstedene, selv om den kalde vinden fra Østersjøen holder mai-temperaturen nede.

Og selv om det ikke merkes på den gode stemningen rundt bordene på Stora Torget akkurat denne kvelden, er flere som bor på Gotland nå nervøse, ifølge øyboer Thomas Mey.

FOR NATO: Anders Augustsson er blant de på Gotland som mener det er bra dersom Sverige går inn i forsvarsallliansen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Skiftet standpunkt

Han er en av mange svensker som har skiftet standpunkt i Nato-spørsmålet etter at Russland invaderte Ukraina, og som nå mener at Sverige bør gå inn i forsvarsalliansen.

– Man blir jo litt redd for hva Russland kan gjøre, sier Mey.

NERVØSE: Thomas Mey sier mange på Gotland er nervøse for hva Russland kan finne på. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kameraten Sune Nilsson legger til at Gotland ligger utsatt til.

– Jeg synes vi skal bli med i Nato, for da blir vi en forent front mot Russland, sier Nilsson.

61 prosent av svenskene støtter nå et nato-medlemskap, ifølge de siste meningsmålingene. I januar var det bare 35 prosent som mente Sverige burde gå inn i Nato.

Usikker

Men mange synes også det er vanskelig å ta stilling til nato-spørsmålet.

En av dem er Christer Mattson, som driver Visby Glassblåseri.

HETT: Det er 1200 grader i ovnen til Christer Mattson. Når det gjelder glassblåsing, er han trygg på teknikken, men i natospørsmålet er han usikker. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er jo noe man kanskje burde ha en mening om, men jeg synes det er veldig vanskelig, sier han.

Han sier han i utgangspunktet føler seg litt anti-militær.

– Men over natten har det på en måte blitt en slags umoralsk holdning å ha, på grunn av det som skjer i Ukraina.

Mens vi snakker, hører vi et militærhelikopter som flyr lavt over verdensarvsbyen og glassblåserverkstedet.

– Atombomber som pingpong-baller

Det svenske militæret har trappet opp tilstedeværelsen på Gotland kraftig, etter at spenningen mellom Russland og Vesten begynte å øke.

Men hvor mange soldater Sverige har på Gotland har ikke så mye å si, mener Mattson.

– Om noen trykker på knappen, kommer jo atombombene til å fyke frem og tilbake som pingpong-baller, og da spiller det ikke noen rolle om man har hundre tusen mann eller fem tusen mann her, sier han.

ATOMTRUSSEL: – Vanlig krigføring ser ikke ut til å gå så bra for russerne i Ukraina, så da er det stort sett bare atomtrusselen som står igjen, sier Mattson. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Den økte militæraktiviteten merkes også godt utenfor byen, på det militære Tofta-området. Her hører man stadig knatring fra våpnene på skytefeltet.

NEI TIL NATO: Robert Hall i Miljöpartiet på Gotland er Nato-motstander. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er en hel del aktivitet på andre siden der, sier militærbasens nærmeste nabo, Miljöparti-politikeren Robert Hall.

Han viser oss rundt i økolandsbyen Suderbyn, der han bor. Det første som møter oss her, er et stort skilt der det står «Make gardens, not war».

FREDSBUDSKAP: Oppordringen om å lage hager i stedet for krig er rettet mot militærbasen, som ligger like over veien for økolandsbyen på Gotland. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Her ønsker han og de andre som bor her å leve i harmoni og fred, og Hall er veldig sikker i sitt nato-nei.

– Visst har man fått Ukraina-krisen, men i det store bildet er ingenting forandret, sier han.

– Hysteri

Hall mener Sverige ikke står overfor en akutt sikkerhetskrise som tilsier at de skal hasteinnmelde seg i Nato.

– Det er nesten et hysteri det vi ser nå, sier han.

Han mener man burde vente med en Nato-avgjørelse til etter valget i september, slik at hele den svenske befolkningen får en mulighet til å påvirke beslutningen.

NO MORE WAR: – Det er en historisk, to hundre år gammel avgjørelse som nå skal omgjøres på noen måneder, under en krise der alle er redde, sier Hall om Nato-prosessen i Sverige. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Men hva er det som er så ille med at Sverige går inn i Nato?

– Aller mest er det at vi vi ikke ønsker at Sverige skal bli dratt inn i urettferdige konflikter som vi ikke har bestemt at vi vil være med på.

Hall fortsetter å argumentere med at femti prosent av Natos befolkning bor i land der regjeringene er på vei bort fra demokrati.

– Om to år kan Donald Trump, Putins lakei, være tilbake i Det hvite hus. Skal vi haste inn i Nato, som ledes av USA som har et veldig skummelt forhold til Putin? Jeg ser ikke hvordan dette gagner oss, sier han.

Avgjøres søndag

Miljöpartiet og Vänsterpartiet stilte seg ikke bak sikkerhetsanalysen som ble lagt frem i Riksdagen fredag. Men de seks andre partiene i Riksdagen stiller seg bak analysen, som danner grunnlaget for Sveriges Nato-beslutning.

STRATEGISK VIKTIG: Den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist sier et Nato-medlemskap vil minske risikoen for at noe skal skje ved Gotland.

I sikkerhetsanalysen slås det blant annet fast at russlandskrisen kommer til å være langvarig, at et svensk Nato-medlemskap hever terskelen for militære konflikter i hele Nord-Europa, og at et medlemskap bidrar til økt sikkerhet både i Sverige og i likesinnede naboland.

Søndag skal regjeringspartiet Socialdemokraterna legge frem sitt standpunkt kl. 18.00.

Det er ventet at de da vil si ja til medlemskap. I så fall er det flertall for Nato i Riksdagen, og da er det bare formaliteter som gjenstår før Sverige kan sende avgårde en natosøknad til Brussel.