Klubbløs landslagsspiller: – Det beste utstillingsvinduet

Mathias Trettenes var ønsket med videre i Sveits, men han valgte å vrake tilbudet. I VM håper han å gjøre seg aktuell for de største ligaene.

Han fikk prøve seg på det øverste nivået i Sveits og var kaptein for HC La Chaux-de-Fonds på nest øverst nivå i en av Europas beste hockeyland.

Mathias Trettenes er godt fornøyd med eget spill det siste året, og han trivdes godt i byen nær grensen til Frankrike.

Etter to gode år i klubben, fikk han tilbud om å forlenge kontrakten. Den sveitsiske klubben ville veldig gjerne ha med sin kaptein videre. Slik ble det ikke.

– De ville ha et svar tidlig etter sesongen. Jeg så for meg å vente litt med å ta valget til jeg hadde fått tenkt litt etter sesongen og spilt VM. Jeg vil ikke forhaste noe, sier Trettenes til TV 2 i VM-byen Tampere.

I TENKEBOKSEN: Mathias Trettenes vet fortsatt ikke hvilken klubb han spiller for neste sesong. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Utstillingsvindu

– Nå har det gått en god stund og du har fått tenkt litt. Hva er status nå?

– Jeg er fortsatt i tenkeboksen. Nå har jeg fullt fokus på VM, så får heller tilbud og etterspørsel komme som et resultat av gode prestasjoner her, svarer han.

28-åringen vet ikke hvor mye interesse det foreløpig har vært for hans tjenester. Den biten tar agenten hans seg av.

I FRONT: Mathias Trettenes leder laget inn til VM-arenaen før åpningskampen fredag. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Hvilke ligaer er aktuelle?

– De fleste ligaene er aktuelle. Det er mange gode europeiske ligaer. Vi holder alle dører åpne, svarer han.

– Kan det være aktuelt å bli værende i Sveits og eventuelt også samme klubb?

– Ja, både og. Vi stenger aldri noen dører, men i februar var det et klart ønske om å vente og se, svarer Trettenes.

Han er fullt klar over at egen markedsverdi kan stige betraktelig om han gjør et godt mesterskap.

– For norske spillere må dette være blant de bedre utstillingsvinduene. Vi møter lag med høy internasjonal klasse og får testet oss mot de beste spillerne. Dette er nok det beste utstillingsvinduet, sier rogalendingen.

FØR DROPP: Mathias Trettenes med noen siste forberedelser før VM-starten. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Endelig folkefest

Det er mange år siden han fikk debuten på landslaget, og han har vært med på mye.

De siste årene har VM først blitt avlyst, for så å bli spilt for tomme tribuner.

Nå synes han det er stas å være med på folkefesten.

– Det er utrolig gøy å endelig få lov til å være med på et normalt VM. Det var gøy å skate ut på isen i går, sier han.

Norges andre gruppespillkamp er mot Storbritannia søndag 11.20. Det kan bli en skjebnekamp.