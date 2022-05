Gjert Ingebrigtsen om bruddet med sønnene: – Det er tøft

Et halvt år etter at han sluttet som trener for sønnene snakker Gjert Ingebrigtsen om hva som skjedde.

Midt i Frognerparken står en sedvanlig trippende og smånervøs Gjert Ingebrigtsen og venter på at en av hans elever skal suse forbi.

Den eneste forskjellen fra alle andre år er at det nå ikke er Henrik, Filip, Jakob eller Ingrid han venter på. Det er Per Svela, som løper ellevte etappe for Ull/Kisa på Holmekollstafetten.

– Det går bedre nå enn det gjorde tidligere. Jeg gikk på en stjernesmell i løpet av høsten. Jeg kjørte meg fullstendig ødelagt, forteller Gjert til TV 2.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst!



– Jeg hadde planer om å ta det med ro etter OL. Det var en tøff påkjenning med OL i pandemitid, og med det presset som lå på å prestere da det gjaldt som mest. Så ble det ikke roligere en periode. Jeg bare kjørte på, og kjørte meg egentlig rett i veggen. Det så jeg ikke før det var for sent, sier 56-åringen.



Pappa Ingebrigtsen sier at det går «høvelig greit», og at hverdagene «fungerer noenlunde greit.»

OL-BRAGDEN: Jakob Ingebrigtsen (til høyre) vant OL-gull i Tokyo i fjor sommer med pappa Gjert Ingebrigtsen som trener. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Konstant gnagsår

Det kom som et sjokk på mange da det i januar ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle være trener for sine sønner. Fram til i dag har han ikke villet utbrodere. Nå ønsker han å gi sin versjon av saken.

– Vi har alltid vært oppmerksomme på at det potensielt ligger mye konfliktmateriale i det å jobbe så tett sammen som familie og som profesjonelle samarbeidspartnere i toppidretten, sier Ingebrigtsen.

– Jo høyere krav og høyere nivå, jo større er potensialet for at det blir konstant gnagsår i stedet for et godt og konstruktivt samarbeid. Man tar plaster på når det trengs, og så river man det av, fortsetter han.

Over tid ble en slik situasjon «relativt uholdbar for alle parter», mener Gjert. Og det var ikke én enkelt episode som førte til bruddet, men summen av friksjon over tid.

– Da kommer man gjerne til et punkt man bare må ha litt pause fra hverandre for å redde det som er viktigst: Familien og familierelasjoner, sier han.

– Man kan velge å samarbeide som profesjonelle, men det er ikke like lett å velge familie. Vi prøver å redde det som reddes kan når det gjelder relasjonene våre, og vi håper og tror at det skal gå bra, slik at vi kommer tilbake som familie som tidligere. Man slipper nok ting litt for langt før man ser de viktigste tingene, sier Gjert Ingebrigtsen.

BRUDD: Gjert Ingebrigtsen (til høyre) er ikke lenger trener for sønnene Henrik (fra venstre), Filip og Jakob. Foto: Lise Åserud / NTB

– Går en kule varmt av og til

– Er det noe du angrer på, eller gjerne skulle hatt usagt?

– Det er klart det blir tid til refleksjon. Det er alltid sånn i kampens hete at det skjer ting, og man sier ting som helst skulle vært usagt, men sånn tror jeg det er i alle sammenhenger og relasjoner når det blir varmt og vanskelig. Det er ikke noe mer hos oss enn andre tilsvarende familier. Det går en kule varmt av og til, men det tror jeg det stort sett gjør hos de fleste, sier Gjert.

– Hvor mye kontakt har du med gutta?

– Det har vært litt forskjellig. Nå er det sånn at guttene i stor grad er bortevekk på treningsleirer i utlandet, og det er i lange, lange perioder, så det blir stort sett kontakt på telefon og meldinger. Den har vært høvelig greit. Det er klart det er mer kontakt med noen enn andre, men det er fordi sårene er dypere hos noen enn andre. Det må man ha respekt for, svarer Gjert Ingebrigtsen.

NYTT FAMILIEMEDLEM: Gjert og Tone Ingebrigtsen har skaffet seg hunden Jack. Foto: Per Tho Angell, TV 2

– Er det sårt?

– Det er klart det er det. Når man ser skader – kanskje varige skader i relasjoner i familien – er det vanskelig å håndtere, for det går på følelser for hverandre som familie. Det er klart det er tøft.

Det siste halve året har vært spesielt for hele familien Ingebrigtsen. Gjert har selv vært sykemeldt en lengre periode, og vært på flere reiser. Dessuten har han og kona Tone har skaffet seg en hund som heter Jack.

Tror forholdet kan repareres

– Er det mulig at det kan repareres, så vi får se dere sammen som før?

– Det tror jeg er godt mulig, men det krever at man er innstilt på når tiden får gått, svarer Ingebrigtsen, før han fortsetter:

– Samtidig har guttene sine idrettskarrierer som de må fokusere på. Det betyr at de som før er på treningsleirer og styr langt vekke, så det er kun i kortere periode de er hjemme. Da er det ikke sikkert mamma og pappa er først i køen til å få dele tiden deres. Da er det gjerne andre som står foran oss i køen. Det kan godt være man ikke får jobbet nok med de tingene før sesongpauser eller perioder man er mer hemme. Det er bare å være tålmodige og ta tiden til hjelp.

GJERT-ELEVER: Per Svela (til høyre) og Narve Gilje Nordås (nummer to fra høyre) skal trenes av Gjert Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gjert Ingebrigtsen skal imidlertid være trener for Per Svela og Narve Gilje Nordås. Det betyr at Gjert fortsatt kan bli å se i mesterskap, men uten å være trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik.

– Det er klart det blir rart, men det kan være det blir mer rart for andre enn meg. Det blir nok rart for alle – for guttene, meg og de menneskene som er vant til å jobbe tett på, men samtidig er det en del av våre profesjonelle liv. Sånn er det, og da må man prøve å gjøre det beste ut av det.

– Er det vanskelig å akseptere at du ikke skal trene guttene?

– Nei, akkurat den trenerbiten har ikke vært det vanskeligste. Den konsekvensen for familien er betydelig vanskeligere, og nå konsentrerer jeg meg stort sett om få det på plass igjen, sier Gjert.