Slagsmål i Oslo – vitner så mann med øks

Saken oppdateres.

– Det har vært et slagsmål hvor et ukjent antall personer har løpt fra stedet etter hendelsen. Vi er nå i søk i nærområdet etter fem til ti personer, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen.

Politiet er i kontakt med flere vitner og involverte på stedet.

– Vi har kontakt med et par personer som har informasjon om hendelsen, men ingen av dem skal være alvorlig skadd. Den ene personen har et lite kutt over nesen, sier operasjonslederen.

Det er unge voksne som er involvert i hendelsen, alle menn, ifølge politiet.

– Vitnene har også sett at én av de involverte bar på en øks. Vi har ikke funnet våpen på stedet, heller ikke en øks, sier Guldbrandsen.

Politiet jobber på stedet med undersøkelser og avhør av vitner.

– Dette har skjedd sentralt på Grønland hvor det er mye folk i omløp. Vi jobber med å avhøre vitner, sporsikring, søk etter personer og med å hente inn videoovervåkning, sier han.

Innledningsvis ble det meldt om et masseslagsmål med opptil ti personer involvert. Politiet jobber med avklare et sikkert antall.