Svenskene åpner opp – dette skjedde under marerittprøven

TORINO, ITALIA (TV 2): Det svenske presseteamet forklarer hva som gikk galt under prøven, både med tanke på stemmeproblemene og det produksjonstekniske.

Minst fire ganger har samme feil skjedd på forskjellige generalprøver før Eurovision i Torino:

Cornelia Jakobs begynne å synge, men så kuttes musikken hennes, og hun blir sittende på scenen og vente på arrangørene.

Nå tar svenskene bladet fra munnen.

Se øyeblikket det gikk galt i videoen under.

Håper det løser seg

Lotta Furebäck, den svenske delegasjonssjefen, forteller at feilen skyldes forskjellige årsaker.

– Det har vært på grunn av litt forskjellige ting. Noen ganger var det for eksempel hennes lytting, en annen gang produksjonsteamets egen lytting og i går var det en lampe som tilsynelatende ikke fungerte.

– Hva gjøres for at dette ikke skal skje under juryprøven og den store finalen?

– Vi har en løpende dialog med konkurranseprodusenten og påpeker om noe ikke fungerer, akkurat som andre land om ting skjer. Nå håper vi virkelig at det løser seg.

Forklarer stemmeproblemene

I går kunne TV 2 fortelle at den svenske artisten, som er blant bidragene som kan vinne hele konkurransen, også slet med stemmen.

Hun mistett stemmen mot slutten av generalprøven, skar en grimase og droppet å synge en del av låten.

Furebäck forteller at det var sceneshowet hennes som spilte henne et puss.

– Hun fikk litt pyro-røyk i munnen og valgte å ikke pressen frem teksten fordi det bare var en generalprøve. Skulle det skje igjen, løser hun det.

Dette skjedde altså under den siste generalprøven før juryprøven. Under juryprøven senere på kvelden gikk det bedre.