Klar beskjed fra Hareide: – Jeg skal ikke tilbake

Åge Hareide nyter den nye tilværelsen som pensjonist og står fortsatt fast på at han ikke vil tilbake som trener. Men da et ungdomslag tok kontakt, kunne han ikke si nei.

– Så rask er jeg ikke! Det er lenge siden jeg har gjort dette. Prøv igjen!

Åge Hareide (68) er ikke fornøyd med pasningen fra en av spillerne. Med en direkte, men vennlig tone, ber han den 15 år gamle jenta prøve på nytt.

Han er tilbake på treningsfeltet, men bare for en dag. På Askvoll i Vestland leder Åge Hareide en økt for den lokale klubbens jenter 15-lag.

Forrige gang han trente et fotballag var i desember. Da rundet 68-åringen av et over 30 år langt liv som trener. Nå er han blitt pensjonist – en tilværelse han så langt nyter.

– Den er veldig fin. Det er godt å slippe å ha ansvaret for så mange mennesker. Når du har fri, så har du fri. Jeg klarer heldigvis å koble av, så det er fint, sier Hareide.

Nå er det klart at Hareide skal jobbe som ekspert under VM i Qatar for NRK, men ellers blir livet viet til det han selv har lyst å gjøre - som besøket i Askvoll.

Våren har han brukt til å bygge en hytte på Otrøya utenfor Molde. Den ble ferdig før påske, og siden har han stort sett oppholdt seg der.

– Det er en fin plass å nyte friheten på.

INSTRUKSER: Sirin Farhan lytter til Åge Hareides beskjed på treningsfeltet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Godt for hodet

Han har trukket seg noe tilbake fra rampelyset og har vært lite i media etter avgangen fra Rosenborg i desember. Det har vært en bevisst handling fra den tidligere landslagssjefen til Norge og Danmark.

– Jeg savner ikke alt rundt jobben som fotballtrener med all mas og støy. Og spørsmålene fra dere i pressen, sier han med humoristisk undertone og latter.

Den krevende livsstilen som fotballtrener – en jobb som sluker det meste av tid og energi – har han lagt bak seg. 68-åringen nyter den nye tilværelsen.

– Mest godt for hodet, for den kverna går hele tiden egentlig. Jeg har alltid følt et stort ansvar i de jobbene jeg har hatt. Du skal prestere og skal levere. Du kjenner det på kroppen etter en sesong. Du er kanskje tappet litt og må ha ny energi for å komme i gang igjen.

– Det slipper jeg å tenke på, og nå kan jeg stå opp hver dag og velge å gjøre hva jeg vil. Det er fantastisk.

Åge Hareids trenerkarriere 1985-91: Molde 1993-97: Molde 1998-99: Helsingborg 2000-02: Brøndby 2003: Rosenborg 2003-08: Norge 2009: Örgryte 2012-12: Viking 2012: Helsingborg 2014-15: Malmö 2015-20: Danmark 2020-21: Rosenborg

Vil ha inkluderende fotball

Noe han endelig har fått tid til er å besøke Askvoll, noen timer nord for Bergen. Via bekjentskap sendte han en videohilsen til klubben, som lurte på om han også kunne tenke seg å besøke dem.

Det var det ikke tid til som trener på toppnivå, men nå fikk han muligheten. Hareide satte seg i bilen fra Molde og kjørte sørover. På det tre dager lange oppholdet i Askvoll besøkte han en skoleklasse, holdt foredrag for bygda og trente et av klubbens ungdomslag.

De fikk prøve flere øvelser som er brukt av profesjonelle fotballspillere, og fikk også klare beskjeder fra gjestesjefen.

– Det er ingen som snakker! Har dere ikke snakking på skolen? spurte Hareide, til stor latter for spillerne.

Det var få som droppet trening da beskjeden om at Hareide skulle ta økta kom. At rundt 20 jentespillere på 14-15 år møtte opp i en kommune med under 3000 innbyggere, begeistret Hareide.

– Det er imponerende hva de får til og hvor mange som stiller opp. Hvis mitt besøk kan være med å inspirere litt, så stiller jeg gjerne opp.

Hareide og Eriksen hyllet i Parken

– Stor og viktig

Åge Hareide vokste opp på et lignende sted, på Hareid i Møre og Romsdal. Han trekker paralleller til egen barndom som førte til en suksessfull spillerkarriere i blant annet Manchester City og Norwich.

– Norge er bygd sånn, med små samfunn som tar tak og gjør dugnad som sørger for en god start i livet for de unge. Der det er kirke, så er det en fotballbane. Frivilligheten i Norge er stor og viktig, sier han.

Det viktigste av alt, mener Hareide, er at alle får bli med.

– Man må passe på at fotballen ikke ekskluderer folk. Det er for jenter og gutter, fattig og rik, alle raser og legninger, religion og så videre. Det skal være plass til alle. Det er viktig at vi passer på det.

– Får vi gjort det, så får vi gode samfunnsborgere. Sammen med skolen lærer de gode vaner. Slik skaper man gode mennesker, sier han.

På besøket var han innom en skoleklasse og kom med råd til ungdommene om hva som kan være lurt i livet.

– Alltid gjør det dere selv har lyst til, var noe av budskapet.

ENGASJERTE ELEVER: Åge Hareide holdt et innlegg for en skoleklasse, og fikk flere interessante spørsmål i retur. – Messi eller Ronaldo? spurte en elev. Hareide svarte Messi. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hyller jentefotballen

At det ble et jentelag som fikk gleden av et besøk fra Hareide, syns han var veldig trivelig.

– Jeg ble spurt om jeg kunne trene et jentelag, og det var helt greit for meg. Interessen og kvaliteten tar seg opp, flere jenter spiller fotball, og det er viktig for interessen for fotball generelt.

14- og 15-åringene får gjennom økta jevnlig skryt fra Hareide, som lot seg imponere over ferdighetene deres.

– Jentene er veldig pliktoppfyllende og flittige. Det viser seg i treningsarbeidet når jeg snakker med trenerne her.

Da han som landslagssjef for Norge tapte for Tsjekkia i 2005 som ødela mulighetene for å gå til VM året etter, sa han følgende som skapte reaksjoner:

– De (kvinner) får si det de vil. Vi trippa rundt på høye hæler. Det er det damer gjør, sa han den gangen.

Det var ikke ment negativt, sier han 17 år senere:

– Det har ikke noe med fotballspillerne å gjøre. Det har mer med antrekket til damer generelt sett, og symbolikk til antrekket deres på fest. Det var ikke ment negativt. Den gangen var jo Norge et av de bedre landene, poengterer han.

Nå er det utvilsomt bare begeistring å spore fra 68-åringen. Utviklingen rundt kvinnefotball, med tilskuerrekorder både i Europa og i Toppserien, gleder Hareide.

– Utrolig kjekt å se. Det er utviklingen i samfunnet som helhet som vises igjen i forhold til utviklingen av fotballen. Det blir mer likestilling, og flere jenter som er flinke i alle mulige slags ulike yrker. Likestillingsprosessen har pågått i lang, lang tid, og pågår nok enda.

SMILER: Det var lun og fin stemning på idrettsplassen i Askvoll. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Avviser comeback

Det var ikke vanskelig å se en Åge Hareide som koste seg på fotballbanen i Askvoll. Han erkjenner at han savner deler av trenerlivet.

– Det største savnet ligger på det å være sammen med andre mennesker. Du savner kollegaene og arbeidsplassen din. Det er en boble du lever inn i sammen med kollegaer veldig tett. Dag etter dag, år etter år. Det savner jeg.

Med mer fritid har det også blitt tid til å se tilbake på karrieren. Da det tidligere i år var barnekreftdag. og en oppfordring om å gå i fotballtrøyer, dro han frem samlingen av draktene fra karrieren.

Da forsto han hva han hadde vært med på.

– Det var 50 drakter fra forskjellige kategorier og motstandere. Alt fra spillerdrakter på 80-tallet til trøyer jeg alltid fikk som landslagstrener. Bak hver drakt er det en historie og en kamp. Man tenker ikke så mye på det der og da, men når jeg ser tilbake nå, klarer jeg å gå tilbake og huske på tiden som spiller og trener.

Det er stort sett gode minner han har igjen fra karrieren, hvor han har opplevd suksess i flere land. Men en ting plager ham litt.

MISLYKKET: Norge klarte ikke å kvalifisere seg til EM i 2008 - noe som erger Hareide den dag i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det eneste er at vi ikke kvalifiserte oss til EM i 2008 med Norge. Vi mente vi var gode nok den gangen. Det er små ting som kan velte lasset, og fotballen består av feil. Heldigvis er jeg mest glad for å vinne ting, sier han.

Fotballpensjonist har han vært tidligere også. Etter noen år som hovedtrener i Viking og et vikariat i Helsingborg, satte han strek. I 2013 ble den tidligere økonomen og revisorutdannede Hareide fast ansatt som daglig leder i Aukra Næringsforum.

– Fotballen er definitivt lagt på hylla, uttalte Hareide til Romsdals Budstikke i 2013.

Det gikk åtte måneder, og så var han tilbake i sirkuset som trener for Malmö. På halvannet år ble det seriegull og gruppespill i Champions League. Årene i Danmark ble også suksessfulle.

Fortsatt er det slik at det kommer henvendelser.

– Det er ting jeg har avvist. Fordi jeg har bestemt meg for å stoppe, så har det ikke vært aktuelt. Agenter jobber jo hele tiden og over hele verden for å få fatt i fotballtrenere. Og noen av dem har vel nummeret mitt enda, smiler han.

– Finnes det noen muligheter for at du snur - at du kan returnere igjen?

– Jeg skal ikke tilbake igjen. Det er en periode i mitt liv som er over nå. Jeg er glad jeg har god helse og kan bruke fritiden min på en positiv måte.